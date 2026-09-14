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Il entame sa 5e saison à la barre du CH

Martin St-Louis prolonge son contrat avec le Canadien

par Cogeco Sports | Modifié le 14 septembre 2026 à 09:31

Martin St-Louis prolonge son contrat avec le Canadien
Martin St-Louis / La Presse Canadienne

Le Canadien de Montréal mise sur la continuité. Le directeur général Kent Hughes a annoncé lundi avoir conclu une prolongation de contrat de plusieurs saisons avec l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Alors qu’il s’apprête à entamer sa cinquième saison complète, St-Louis sort d'une brillante campagne marquée par un parcours jusqu'en finale de l'Association de l'Est et une récolte de 106 points en saison régulière. Sous sa gouverne, le Tricolore n'a cessé de progresser d'année en année.

Un nouveau rôle pour Josh Anderson et un numéro choisi

Par ailleurs, l'organisation a également confirmé un changement au sein du groupe de meneurs : l'attaquant d'expérience Josh Anderson a été nommé adjoint au capitaine Nick Suzuki, un rôle qu'il partagera avec le défenseur Mike Matheson.

Enfin, le nouvel attaquant des Canadiens Chris Kreider portera le numéro 22. 

À écouter

Prolongation de contrat de plusieurs saisons pour Martin St-Louis

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

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5:47

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