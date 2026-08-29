Québec 2026

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Jour 3 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 29 août 2026 à 17:00

Jour 3 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

La troisième journée de la campagne électorale a été rythmée par plusieurs annonces au sujet du transport en commun, de l'immigration et du prix de l'essence. 

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac résume la journée des chefs de parti.

À écouter

Jour 3 | Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

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