Une nouvelle saison débute au 98.5

Une grille d'envergure, du matin au soir

Dès 5h30, Patrick Lagacé reprend les commandes de Lagacé le matin, la référence matinale incontournable pour faire le tour complet de l'actualité, obtenir les faits bruts et entendre les entrevues qui donnent le ton à la journée.

Politique provinciale et fédérale: Mathieu Boivin et Dimitri Soudas

Finances: Alexandre Leblond

Arts et spectacles: Bénédicte Lebel

Réseaux sociaux: Frédéric Labelle

Affaires internationales: Jean-François Lépine

Faits divers: Carl Marchand

Sports: Jean-Michel Bourque

Commentaire: Luc Ferrandez

Circulation: Marc Brière

Nouvelles: Valérie Lebeuf

À 10h, Marie-Eve Tremblay enchaîne avec L'instinct Marie-Eve, posant un regard incisif et humain sur les sujets d'actualité émergents et les phénomènes de société.

Commentaire: Stéphane Gendron

Paranormal: Christian Page

Finances personnelles: Marc-André Sabourin

Chronique automobile: Benoit Charette

Psychothérapie et sexologie: Sylvie Lavallée

Boys Club: Meeker Guerrier et Jonathan Roberge

À midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez croisent le fer dans La commission, le rendez-vous politique et d'opinion par excellence, où les visions s'affrontent sans détour, mais toujours dans le respect et la bonne humeur.

Politique américaine: Guillaume Lavoie

NOUVEAUTÉ

À 15h, Gino Chouinard prend la barre de l'émission Le Québec maintenant pour offrir un tour d'horizon complet des nouvelles de la journée, enrichi d'analyses pointues et d'échanges en direct.

Arts et spectacles: Catherine Beauchamp

Sports: Jérémie Rainville

Finances: Michèle Boisvert

Réseaux sociaux: Philippe Lacroix

Politique provinciale & fédérale: Nathalie Normandeau

Politique américaine: Valérie Beaudoin

Tendance & société: Catherine Brisson

Histoire: Jean-François Nadeau

Actualité & société: Alexane Drolet

Insolite: Benoit Chartier

Humour: Pascal Cameron

LES SPORTS EN SOIRÉE

Entre 18h30 et minuit, les soirées restent la chasse gardée des passionnés de sports avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, suivi de Jérémie Rainville à l'animation de Bonsoir les sportifs pour tout savoir sur les performances de nos équipes.

Martin McGuire et Dany Dubé vous attendent également pour les matchs des Canadiens dès octobre.

À minuit, les insomniaques ou les travailleurs de nuit peuvent compter sur Louis-Philippe Guy pour les accompagner jusqu'au lever du soleil avec La nuit en direct.

Les fins de semaine, Denis Lévesque vous attend de 7h à 11h avec Signé Lévesque pour un moment d'échange chaleureux et dynamique où l'on s'informe et on se divertit dans une ambiance totalement décontractée.

Arts et spectacles: Stéphane Leclair

Sports: Jean-François Baril

Nouvelles: Caroline Bertrand

Société: Marie-France Bazzo

Commentaire politique: Christian Dufour

Commentaire: Frédéric Bérard

Politique américaine: Guillaume Lavoie

Famille & société: Ingrid Falaise

Voyages: Fadwa Lapierre

Histoire: Laurent Turcot

Avec une équipe chevronnée et une couverture en direct inégalée, le 98.5 réaffirme son statut de destination numéro un pour quiconque souhaite suivre et comprendre l'actualité au Québec.