Une nouvelle saison débute au 98.5

Le 98.5 donne le coup d'envoi de sa saison 2026-2027, lundi prochain 17 août.
Fidèle à sa mission de chef de file de l'actualité du débat public, la station propose une grille d'automne percutante, conçue pour décoder les enjeux majeurs et offrir un éclairage sans concession sur les grands événements qui façonnent la société.
L'actualité au cœur des décisions
L'antenne confirme son engagement d'offrir une couverture impartiale, réactive et rigoureuse des affaires publiques. De l'analyse politique aux grands enjeux de société, en passant par l'actualité sportive, l'équipe de journalistes, d'animateurs et d'analystes chevronnés du 98.5 sera plus que jamais la bougie d'allumage des conversations qui comptent à travers le Québec.
«Dans un paysage médiatique en constante mutation, le 98.5 demeure le phare vers lequel les citoyens se tournent pour comprendre l'actualité plutôt que de simplement la subir. Nous abordons cette nouvelle saison avec la ferme volonté de questionner, d'expliquer et de donner la parole aux intervenants qui font bouger les choses.»
Une grille d'envergure, du matin au soir
Dès 5h30, Patrick Lagacé reprend les commandes de Lagacé le matin, la référence matinale incontournable pour faire le tour complet de l'actualité, obtenir les faits bruts et entendre les entrevues qui donnent le ton à la journée.
- Politique provinciale et fédérale: Mathieu Boivin et Dimitri Soudas
- Finances: Alexandre Leblond
- Arts et spectacles: Bénédicte Lebel
- Réseaux sociaux: Frédéric Labelle
- Affaires internationales: Jean-François Lépine
- Faits divers: Carl Marchand
- Sports: Jean-Michel Bourque
- Commentaire: Luc Ferrandez
- Circulation: Marc Brière
- Nouvelles: Valérie Lebeuf
À 10h, Marie-Eve Tremblay enchaîne avec L'instinct Marie-Eve, posant un regard incisif et humain sur les sujets d'actualité émergents et les phénomènes de société.
- Commentaire: Stéphane Gendron
- Paranormal: Christian Page
- Finances personnelles: Marc-André Sabourin
- Chronique automobile: Benoit Charette
- Psychothérapie et sexologie: Sylvie Lavallée
- Boys Club: Meeker Guerrier et Jonathan Roberge
À midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez croisent le fer dans La commission, le rendez-vous politique et d'opinion par excellence, où les visions s'affrontent sans détour, mais toujours dans le respect et la bonne humeur.
- Politique américaine: Guillaume Lavoie
NOUVEAUTÉ
À 15h, Gino Chouinard prend la barre de l'émission Le Québec maintenant pour offrir un tour d'horizon complet des nouvelles de la journée, enrichi d'analyses pointues et d'échanges en direct.
- Arts et spectacles: Catherine Beauchamp
- Sports: Jérémie Rainville
- Finances: Michèle Boisvert
- Réseaux sociaux: Philippe Lacroix
- Politique provinciale & fédérale: Nathalie Normandeau
- Politique américaine: Valérie Beaudoin
- Tendance & société: Catherine Brisson
- Histoire: Jean-François Nadeau
- Actualité & société: Alexane Drolet
- Insolite: Benoit Chartier
- Humour: Pascal Cameron
LES SPORTS EN SOIRÉE
Entre 18h30 et minuit, les soirées restent la chasse gardée des passionnés de sports avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, suivi de Jérémie Rainville à l'animation de Bonsoir les sportifs pour tout savoir sur les performances de nos équipes.
Martin McGuire et Dany Dubé vous attendent également pour les matchs des Canadiens dès octobre.
À minuit, les insomniaques ou les travailleurs de nuit peuvent compter sur Louis-Philippe Guy pour les accompagner jusqu'au lever du soleil avec La nuit en direct.
Les fins de semaine, Denis Lévesque vous attend de 7h à 11h avec Signé Lévesque pour un moment d'échange chaleureux et dynamique où l'on s'informe et on se divertit dans une ambiance totalement décontractée.
- Arts et spectacles: Stéphane Leclair
- Sports: Jean-François Baril
- Nouvelles: Caroline Bertrand
- Société: Marie-France Bazzo
- Commentaire politique: Christian Dufour
- Commentaire: Frédéric Bérard
- Politique américaine: Guillaume Lavoie
- Famille & société: Ingrid Falaise
- Voyages: Fadwa Lapierre
- Histoire: Laurent Turcot
Avec une équipe chevronnée et une couverture en direct inégalée, le 98.5 réaffirme son statut de destination numéro un pour quiconque souhaite suivre et comprendre l'actualité au Québec.