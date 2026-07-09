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Québec continue de lutter contre le phénomène

Chauffeurs à rabais: un examen pratique pour les conducteurs inexpérimentés

par Cogeco Média | Modifié le 9 juillet 2026 à 13:01

Chauffeurs à rabais: un examen pratique pour les conducteurs inexpérimentés
Chauffeurs à rabais: un examen pratique pour les conducteurs inexpérimentés / Kyryl Gorlov / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec continue de lutter contre le phénomène des chauffeurs à rabais.

De nouvelles mesures entrent en vigueur ce jeudi afin d'empêcher les conducteurs inexpérimentés récemment arrivés au Québec de conduire un poids lourd.

Par exemple, un camionneur de l'Ontario qui veut s'établir au Québec devra passer un examen pratique s'il possède moins de deux ans d'expérience.

Deux échecs le forceraient alors à suivre une formation.

Le ministre des Transports, Benoit Charette, a fait le point sur la situation, jeudi matin, à l'émission Cantin le matin.

À écouter

Incompétence au volant: examen obligatoire pour les routiers ontariens

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
0:00
7:49

Le président de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, en a discuté avec les animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

S’il applaudit la mesure, il espère qu’elle pourra rapidement être étendue aux autres provinces canadiennes.

À écouter

Formation obligatoire: «Il faudrait que les Ontariens en fassent autant»

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
0:00
9:32

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