Le gouvernement du Québec continue de lutter contre le phénomène des chauffeurs à rabais.

De nouvelles mesures entrent en vigueur ce jeudi afin d'empêcher les conducteurs inexpérimentés récemment arrivés au Québec de conduire un poids lourd.

Par exemple, un camionneur de l'Ontario qui veut s'établir au Québec devra passer un examen pratique s'il possède moins de deux ans d'expérience.

Deux échecs le forceraient alors à suivre une formation.

Le ministre des Transports, Benoit Charette, a fait le point sur la situation, jeudi matin, à l'émission Cantin le matin.