Plus de 130 feux sont actifs dans le Nord du Québec

Les feux de forêt continuent de faire rage dans le Nord du Québec. Selon les données de la SOPFEU, plus de 130 feux sont actifs en zone nordique, la grande majorité ayant été causée par la foudre.

Un appel à la prudence avait été lancé la semaine dernière en raison d'un assèchement de la végétation dans le Nord-du-Québec.

Ailleurs dans la province, 25 incendies sont présentement en cours. Sur les plus de 250 feux de forêt recensés depuis le début de la saison, la grande majorité a été causée par l'activité humaine.

Des interdictions de faire des feux à ciel ouvert sont en vigueur dans plusieurs régions du Québec.

La situation est pour l'instant moins préoccupante plus au sud comme l'explique Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU.