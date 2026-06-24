Pour la première fois de l'histoire, tous les athlètes participant aux Jeux olympiques pourront obtenir une bourse de 10 000 dollars américains décernée par le Comité international olympique.

Cette subvention, créée pour soutenir la carrière sportive ou la reconversion professionnelle des Olympiens, a été annoncée lors de la 146e Session du CIO à Lausanne, en Suisse. Les premiers athlètes à bénéficier de cette initiative sont ceux qui ont participé aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026.

La bourse sera offerte sans égard aux résultats. Un fonds de 140 millions de dollars a été alloué pour soutenir le programme.