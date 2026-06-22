Consécration pour l'ex-gardien du Tricolore

L'ex-gardien vedette des Canadiens de Montréal, Carey Price, fera son entrée au Temple de la renommée à sa deuxième année d'admissibilité.

Son compatriote au sein de l'équipe olympique canadienne, et grand rival chez les Bruins de Boston, le Québécois Patrice Bergeron, se voit également ouvrir les portes de ce panthéon.

En 712 matchs en carrière, le gardien originaire d'Anahim Lake en Colombie-Britannique aura récolté 361 victoires, un sommet dans l'histoire de la Sainte-Flannelle, en plus de conserver une moyenne de but alloué de 2,51 et un pourcentage d'efficacité de 0.917. Des chiffres impressionnants, considérant les années difficiles que le Tricolore a traversé pendant sa carrière.

Carey Price a connu la meilleure saison de sa carrière lors de la saison 2014-2015. Ses 44 victoires et sa moyenne de 1,91 lui valant quatre honneurs individuels: les trophées Hart, Ted Lindsay, Vézina et Jennings.

Des blessures répétitives à son genou droit auront ralenti le numéro 31, que plusieurs joueurs et experts considèrent comme le meilleur gardien de sa génération. Il aura tout même transporté le CH jusqu'en finale de la coupe Stanley en 2021, avant de s'incliner face au Lightning de Tampa Bay.

De son côté, Patrice Bergeron a récolté 1040 points (427 buts et 613 passes) en 1294 matchs. Au-delà de ses statistiques offensives, le centre québécois s'est surtout démarqué par son jeu défensif, l'un des meilleurs que la Ligue nationale ait connus, comme le démontrent ses six trophées Selke remis au meilleur joueur défensif. Son leadership est également reconnu par ses pairs, lui qui a succédé à Zdeno Chara en tant que capitaine à la suite du départ de ce dernier.

En plus de ses deux médailles d'or olympiques, obtenues en compagnie de Price, Bergeron a soulevé la coupe Stanley avec les Bruins en 2011, en plus d'atteindre la finale en 2019.

Keith Tkachuk, Pekka Rinne, Cindy Curley et Brian Burke (bâtisseur) complètent cette cuvée de 2026.