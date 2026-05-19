Bonnes vacances Buffalo

Les Canadiens de Montréal se sont qualifiés pour la finale de l'Est et l'ambiance était à la fête, lundi soir, dans les rues du centre-ville.
L'attaquant Alex Newhook a joué les héros en période de prolongation avec son septième but des présentes séries.
Le gardien de but Jakub Dobes a de son côté été fumant avec 37 arrêts.
Le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé ont d'ailleurs expliqué, mardi matin, ce qui a fait la différence dans la série.
La famille de la jeune révélation québécoise des Canadiens de Montréal, Zachary Bolduc, vit actuellement sur un véritable nuage.
Invité au micro de Patrick Lagacé, son père, Richard Bolduc, a partagé l'immense fierté et la joie qui animent ses proches face aux succès éclatants de son fils en séries éliminatoires.
Les Canadiens ont maintenant rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline, dès jeudi soir.
L'animateur Jérémie Rainville a profité de l'occasion pour évaluer les probabilités de voir le Tricolore atteindre la finale de la Coupe Stanley, en compagnie des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.