Bonnes vacances Buffalo

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Le Tricolore a rendez-vous avec les Hurricanes dès jeudi soir

par Cogeco Média

Le Tricolore a rendez-vous avec les Hurricanes dès jeudi soir
Le Tricolore a rendez-vous avec les Hurricanes dès jeudi soir / Jeffrey T. Barnes / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal se sont qualifiés pour la finale de l'Est et l'ambiance était à la fête, lundi soir, dans les rues du centre-ville.

L'attaquant Alex Newhook a joué les héros en période de prolongation avec son septième but des présentes séries.

Le gardien de but Jakub Dobes a de son côté été fumant avec 37 arrêts.

Le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé ont d'ailleurs expliqué, mardi matin, ce qui a fait la différence dans la série.

À écouter

«Les gardiens des Sabres n'ont pas été à la hauteur de Dobes»

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

0:00
11:28

La famille de la jeune révélation québécoise des Canadiens de Montréal, Zachary Bolduc, vit actuellement sur un véritable nuage.

Invité au micro de Patrick Lagacé, son père, Richard Bolduc, a partagé l'immense fierté et la joie qui animent ses proches face aux succès éclatants de son fils en séries éliminatoires.

À écouter

«On est sur un nuage»: Richard Bolduc raconte les séries de son fils Zachary

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
12:02

Les Canadiens ont maintenant rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline, dès jeudi soir.

L'animateur Jérémie Rainville a profité de l'occasion pour évaluer les probabilités de voir le Tricolore atteindre la finale de la Coupe Stanley, en compagnie des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

À écouter

Canadiens en finale: une analyse des probabilités, avec Jérémie Rainville

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

0:00
17:56

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