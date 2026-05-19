Bonnes vacances Buffalo

Les Canadiens de Montréal se sont qualifiés pour la finale de l'Est et l'ambiance était à la fête, lundi soir, dans les rues du centre-ville.

L'attaquant Alex Newhook a joué les héros en période de prolongation avec son septième but des présentes séries.

Le gardien de but Jakub Dobes a de son côté été fumant avec 37 arrêts.

Le descripteur Martin McGuire et l'analyste Dany Dubé ont d'ailleurs expliqué, mardi matin, ce qui a fait la différence dans la série.