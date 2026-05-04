Virage de la CAQ

Plongez au cœur d'un tête-à-tête sans compromis entre Paul Arcand et la première ministre Christine Fréchette.

Dans cet entretien exclusif, la cheffe du gouvernement dévoile sa feuille de route pour un Québec en pleine mutation.

De l'urgence du chantier de la santé numérique aux tensions persistantes avec Trump, Fréchette impose son ton: action, transparence et pragmatisme économique.

Découvrez ses annonces imminentes sur le PEQ, sa stratégie pour contrer l’itinérance et sa vision pour moderniser le réseau de la construction.

Entre les défis de la main-d’œuvre en région et la sécurité publique, la première ministre se positionne fermement face au PQ.

La CAQ a-t-elle réellement changé ?

Écoutez l’intégralité de l’entrevue avec Paul Arcand dans son nouveau balado pour saisir l’ambition du gouvernement Fréchette.