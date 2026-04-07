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Gain de 4-3 contre les Panthers

Caufield donne la victoire au Tricolore en tirs de barrage

par 98.5 Sports | Modifié le 7 avril 2026 à 22:41

Caufield donne la victoire au Tricolore en tirs de barrage
Les joueurs des Canadiens célèbrent leur victoire contre les Panthers. / PC/Christine Muschi
Bon match!
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Avant-match | Les Canadiens face aux champions déchus: analyse du match contre les Panthers mardi soir au Centre Bell
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Cole Caufield a inscrit le but vainqueur pour les Canadiens de Montréal, mardi soir au Centre Bell, mais... il l'a fait lors des tirs de barrage.

Les Canadiens ont néanmoins remporté le match 4-3 contre les Panthers de la Floride décimés par les blessures.

Caufield est donc toujours en quête de son 50e but de la saison, mais le Tricolore (46-22-10, 102 points) a fait une bonne affaire au classement en raison de la défaite du Lightning de Tampa Bay contre les Sénateurs d'Ottawa.

Le Lightning, les Sabres de Buffalo et les Canadiens sont à égalité au sommet de la section atlantique avec 102 points à leur fiche et quatre matchs à disputer. Le Lightning sera à Montréal, jeudi soir.

Nick Suzuki (28e) a créé l'égalité dans les dernières secondes de la troisième période grâce à un jeu exceptionnel de Lane Hutson. Outre Suzuki, Ivan Demidov (18e) et Phillip Danault (6e) ont complété pour les vainqueurs. Juraj Slafkovsky a recolté deux mentions d'aides. Suzuki a ajouté une passe. Jakub Dobes a fait face à 33 rondelles.

Carter Verhaeghe (25e), Cole Reinhardt (5e) et Eetu Luostarinen (10e) ont inscrit les buts des Panthers (37-37-4, 77 points). Daniil Tarasov a vu 32 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens débordés

Les hommes de Martin St-Louis sont plus souvent débordés qu'à leur tour en début de rencontre.

S'ils résistent à un jeu de puissance des Panthers tôt dans l'engagement, Carter Verhaeghe ouvre la marque pour les visiteurs à 9:23.

Pour leur part, les Canadiens ne tirent pas profit de leur seul jeu de puissance de la période qui se termine sur cette marque.

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Le Tricolore ne perd pas de temps en début de deuxième période, lorsqu'Ivan Demidov fait mouche à la suite d'un tir sur réception foudroyant, après 54 secondes de jeu. Des mentions d'aide à Cole Caufield et Juraj Slafkovsky.

Les Panthers reprennent les devants à 13:43 lorsque les joueurs des Canadiens perdent une rondelle en zone neutre, ce qui fait l'affaire de Cole Reinhardt qui bat tout le monde de vitesse avant de déjouer Dobes.

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Les Canadiens mettent toute la gomme en début de troisième tiers et ils débordent les Panthers à leur tour.

Et lors d'une pénalité à retardement à l'équipe de la Floride, le Tricolore envoie un sixième homme sur la patinoire et Phillip Danault fait mouche à 6:21.

Il ne faut pas 90 secondes aux Panthers pour reprendre les devants lorsqu'un tir de loin est devié par Eetu Luostarinen, à 7:49.

Les Canadiens passent près de créer l'égalité avec environ quatre minutes à disputer à la période lorsque Caufield a droit à deux occasions de marquer sur la même séquence, mais c'est raté.

Il reste moins d'une minute à faire à la période et Martin St-louis a retiré Dobes quand Lan Hutson prend les choses en mains. Il perce la défense des Panthers, déjoue tout le monde et il remet à Suzuki de l'arrière du filet. Le capitaien n'a qu'à glisser la rondelle dans le filet pour créer l'égalité avec 21 secondes au cadran.

Et comme Tomas Nosek écope d'une pénalité aux dépens de Hutson avec 12 seconde à la période, les Canadiens s'en vont en avantage numérique en prolongation.

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