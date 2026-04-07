Gain de 4-3 contre les Panthers

Cole Caufield a inscrit le but vainqueur pour les Canadiens de Montréal, mardi soir au Centre Bell, mais... il l'a fait lors des tirs de barrage.

Les Canadiens ont néanmoins remporté le match 4-3 contre les Panthers de la Floride décimés par les blessures.

Caufield est donc toujours en quête de son 50e but de la saison, mais le Tricolore (46-22-10, 102 points) a fait une bonne affaire au classement en raison de la défaite du Lightning de Tampa Bay contre les Sénateurs d'Ottawa.

Le Lightning, les Sabres de Buffalo et les Canadiens sont à égalité au sommet de la section atlantique avec 102 points à leur fiche et quatre matchs à disputer. Le Lightning sera à Montréal, jeudi soir.

Nick Suzuki (28e) a créé l'égalité dans les dernières secondes de la troisième période grâce à un jeu exceptionnel de Lane Hutson. Outre Suzuki, Ivan Demidov (18e) et Phillip Danault (6e) ont complété pour les vainqueurs. Juraj Slafkovsky a recolté deux mentions d'aides. Suzuki a ajouté une passe. Jakub Dobes a fait face à 33 rondelles.

Carter Verhaeghe (25e), Cole Reinhardt (5e) et Eetu Luostarinen (10e) ont inscrit les buts des Panthers (37-37-4, 77 points). Daniil Tarasov a vu 32 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens débordés

Les hommes de Martin St-Louis sont plus souvent débordés qu'à leur tour en début de rencontre.

S'ils résistent à un jeu de puissance des Panthers tôt dans l'engagement, Carter Verhaeghe ouvre la marque pour les visiteurs à 9:23.

Pour leur part, les Canadiens ne tirent pas profit de leur seul jeu de puissance de la période qui se termine sur cette marque.