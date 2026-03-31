47e but de Cole Caufield

Forts de cinq victoires d’affilée, les Canadiens de Montréal en ont ajouté une sixième de suite, mardi, à Tampa, en battant le Lightning au compte de 4 à 1 grâce au 47e but de la saison de Cole Caufield.
Outre Caufield (47e), Juraj Slafkovsky (29e), Mike Matheson (7e) et Nick Suzuki (27e) ont complété la marque pour le Tricolore (43-21-10, 96 points), les deux derniers, dans un filet désert. Caufield, Slafkovsky et Matheson ont tous ajouté une mention d'aide
Par ailleurs, Caufield et Matheson ont obtenu le 300e point de leur carrière. Jakub Dobes a encore une fois tenu le fort avec brio en repoussant 36 des 37 rondelles dirigées vers lui.
En tenant compte des résultats des autres rencontres, les hommes de Martin St-Louis ont fait une bonne affaire. Les Canadiens ont désormais dix points d'avance sur la première équipe exclue des séries, soit les Sénateurs d'Ottawa (86 points).
Jake Guentzel (36e) a riposté pour le Lightning (41-22-6, 98 points). Andrei Vasilevskiy a fait face à 23 tirs.
Les Canadiens seront à New York, jeudi, afin d'y affronter les Rangers.
Festival de la pénalité
Les arbitres ont largement eu l'occasion d'utiliser leurs sifflets au premier tiers.
Après une pénalité à Brendan Gallagher durant laquelle le Tricolore s'en tire à bon compte lorsque Nikita Kucherov rate un but ouvert, c'est le festival des pénalités (cinq en à peine plus d'une minute).
Au volume, les Canadiens bénéficient d'un cinq contre trois et d'un cinq contre quatre et Juraj Slafkovsy fait mouche à 12:25.
Malheureusement pour les hommes de Martin St-Louis, Jake Guentzel crée l'égalité au terme d'un tourniquet et d'un bel effort individuel à 13:41.
On en reste là après 20 minutes.
Si la première période a offert du jeu ouvert, notamment en raison des nombreuses pénalités, c'est tout le contraire durant la première moitié du deuxième tiers durant laquelle les deux équipes referment le jeu. Seulement 7 tirs au combiné.
Qui d'autre, dans de telles circonstances, que Cole Caufiled pour rompre l'égalité? Et c'est ce qu'il fait à 12:49 à la suite d'une belle passe transversale de Slafkovsky.
Le 47e but de la saison de Caufield, mais aussi le 300e point de sa carrière ainsi que le 300e point de la carrière de Mike Matheson. Belle unité.
Le Tricolore a droit à un jeu de puissance en fin d'engagement. Supériorité numérique à laquelle il restera 69 secondes au début du troisième tiers.
Soixante-neuf secondes qui ne permettent pas aux Canadiens d'ajouter à la marque.
Gros, gros accrochage collectif à 4:45 qui mème à des doubles mineures pour Josh Anderson, Zachary Bolduc, Emil Lilleberg et Jake Guentzel.
Et le Lightning ouvre la machine afin de combler l'écart, doublant l'écart des tirs au but (10-5) lors des dix premières minutes de jeu de l'engagement.
Ça se complique avec moins de cinq minutes à faire avec une première pénalité à Nick Suzuki et une autre à Jake Evans. Le Lightning retire son gardien pour attaquer à six contre quatre et un peu moins de trois minutes à disputer, mais Mike Matheson marque dans un filet désert.
Jon Cooper laisse son gardien sur le banc et Suzuki ajoute un deuxième but dans un filet désert, ce qui mène à d'autres accrochages dans la dernière minute de jeu.
Un prélude à un affrontement entre les deux équipes en séries?