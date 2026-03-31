47e but de Cole Caufield

Forts de cinq victoires d’affilée, les Canadiens de Montréal en ont ajouté une sixième de suite, mardi, à Tampa, en battant le Lightning au compte de 4 à 1 grâce au 47e but de la saison de Cole Caufield.

Outre Caufield (47e), Juraj Slafkovsky (29e), Mike Matheson (7e) et Nick Suzuki (27e) ont complété la marque pour le Tricolore (43-21-10, 96 points), les deux derniers, dans un filet désert. Caufield, Slafkovsky et Matheson ont tous ajouté une mention d'aide

Par ailleurs, Caufield et Matheson ont obtenu le 300e point de leur carrière. Jakub Dobes a encore une fois tenu le fort avec brio en repoussant 36 des 37 rondelles dirigées vers lui.

En tenant compte des résultats des autres rencontres, les hommes de Martin St-Louis ont fait une bonne affaire. Les Canadiens ont désormais dix points d'avance sur la première équipe exclue des séries, soit les Sénateurs d'Ottawa (86 points).

Jake Guentzel (36e) a riposté pour le Lightning (41-22-6, 98 points). Andrei Vasilevskiy a fait face à 23 tirs.

Les Canadiens seront à New York, jeudi, afin d'y affronter les Rangers.

Festival de la pénalité

Les arbitres ont largement eu l'occasion d'utiliser leurs sifflets au premier tiers.

Après une pénalité à Brendan Gallagher durant laquelle le Tricolore s'en tire à bon compte lorsque Nikita Kucherov rate un but ouvert, c'est le festival des pénalités (cinq en à peine plus d'une minute).

Au volume, les Canadiens bénéficient d'un cinq contre trois et d'un cinq contre quatre et Juraj Slafkovsy fait mouche à 12:25.