Le hockey des Canadiens

Les Canadiens disputent un deuxième match en deux soirs, dimanche, alors qu'ils rendent visite aux Hurricanes de la Caroline.
Après avoir facilement disposé des Predators de Nashville samedi, les Canadiens (41-21-10, 92 points) devront trouver l'énergie pour venir à bout des Hurricanes (46-20-6, 98 points) et poursuivre leur séquence victorieuse. La formation de Raleigh s'impose comme une puissance dans la Ligue nationale cette saison et trône au sommet de l'association de l'Est, à égalité avec les Sabres de Buffalo.
Les Canes, de leur côté, voudront prendre leur revanche face au Tricolore après avoir subi une défaite de 5 à 2, mardi dernier, au Centre Bell. Les joueurs de la Caroline devront eux aussi puiser dans leurs réserves après avoir vaincu les Devils du New Jersey la veille.
En l'absence de Josh Anderson, Martin St-Louis a décidé d'insérer le défenseur Arber Xhekaj à l'aile du quatrième trio. Il s'agira d'une première audition à l'attaquant pour le dur à cuire du CH.
Jakub Dobes sera le gardien partant. Le Tchèque a réalisé l'une de ses meilleures performances de la saison lors du dernier affrontement entre les deux équipes, mardi dernier, en effectuant 41 arrêts dans une victoire de 5 à 2.
Frederik Andersen défendera la cage des Hurricanes. Ce dernier a remporté 6 de ses 8 départs depuis son retour des Jeux de Milan.
Écoutez le match entre les Canadiens et les Hurricanes en Caroline, dimanche, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.
Déroulement de la rencontre
Première période
Les Hurricanes mettent rapidement de la pression dans la zone des Canadiens en début de match. Le CH ne semble pas avoir appris de ses erreurs face aux Predators et multiplie les revirements.
À 15:25, le Tricolore n'a toujours pas obtenu de tir au but.
À 12:58, Kaiden Guhle écope de deux minutes de pénalité pour avoir accroché Jordan Martinook.
À 11:23, les Canes profitent de se premier jeu de puissance pour prendre les devants. Andrei Svechnikov déjoue Jakub Dobes avec un puissant lancer frappé.
Les Canadiens obtiennent finalement un premier tir dans ce match, avec 8:11 à faire à la première période.
À 6:19, Jakub Dobes vole Logan Stankoven lors d'un deux contre un.
À 5:17, Nikolaj Ehlers est puni pour rudesse à l'endroit de Kaiden Guhle. La Danois offre un premier avantage numérique aux Canadiens.
À 4:28, le CH rate une chance en or de s'inscrire au pointage alors que le tir de Cole Caufield est dévié par Nick Suzuki et se retrouve sur le bâton de Lane Hutson qui ne peut compléter dans une cage béante.
Avec 10 secondes à faire à la période, Jakub Dobes semble se blesser alors qu'il effectue un déplacement pour empêcher Nikolaj Ehlers de marquer en contournant le filet.
Après 20 minutes de jeu, les Canadiens tirent de l'arrière 1 à 0 face aux Hurricanes. Le CH a obtenu 6 tirs au but alors que les locaux ont lancé à 13 reprises sur Jakub Dobes.
Deuxième période
Plus de peur que de mal: Jakub Dobes est de retour devant le filet.
L'histoire se répète dans les premières minutes de ce deuxième engagement alors que les Hurricanes embouteillent le CH dans son territoire. Jakub Dobes effectue plusieurs arrêts importants pour garder le Tricolore dans le match.
À 14:22, Seth Jarvis récupère une longue passe de Frederik Andersen pour s'amener seul devant Jakub Dobes, mais le Tchèque capte la rondelle de la mitaine.
But! À 13:42, Nick Suzuki profite d'une passe de Cole Caufield pour égaliser la marque. Le capitaine inscrit son 25e de la saison.
À 10:26, Taylor Hall passe près d'inscrire son 300e but en carrière alors qu'il s'échappe devant Jakub Dobes, mais ce dernier effectue l'arrêt.
À 7:26, les Hurricanes sont pris avec trop de joueurs sur la patinoire et offre un deuxième avantage numérique au CH.
La première vague d'attaque massive obtient de bonnes chances de marquer, mais Frederik Andersen se dresse devant la cage des Canes. L'égalité persiste.
But! Cole Caufield décoche un tir dont lui seul possède le secret et inscrit son 46e but de la saison.
Avec 15 secondes à faire à la deuxième période, Erik Robinson est chassé pour avoir fait trébuché Noah Dobson.
But! En toute fin de période, Nick Suzuki inscrit son deuxième du match et double l'avance du Tricolore en avantage numérique.
Après 40 minutes de jeu, les Canadiens sont revenus dans le match et retraite au vestiaire avec une avance de deux buts. Le CH compte 8 tirs au but en deuxième période alors que les Hurricanes en ont obtenu 13.
Troisième période
À 19:31, le capitaine Nick Suzuki fait sauter les patins d'Andrei Svechnikov et écope de deux minutes de pénalité.
Les Hurricanes ne parviennent pas à réduire l'écart lors de cet avantage numérique.
À 15:09, les Hurricanes continuent d'attaquer le filet du CH et Sebastian Aho frappe le poteau.
Quelques instants plus tard, la sortie de zone de Juraj Slafkovsky permet à Nick Suzuki et Cole Caufield de s'amener à deux contre un. Sur la séquence, Andrei Svechnikov accroche le numéro 13 et l'arbitre lève le bras.
À 12:41, Jakub Dobes effectue l'arrêt sur un tir de Seth Jarvis qui s'amenait à deux contre un.
À 6:17, c'est au tour du Tricolore d'avoir trop de joueurs sur la glace. Ivan Demidov est désigné au banc de pénalité.
Ne parvenant pas à réduire l'écart en avantage numérique, Rod Brind'Amour retire Frederik Andersen avec 3:19 à faire à la rencontre.