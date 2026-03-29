Le hockey des Canadiens

Les Canadiens disputent un deuxième match en deux soirs, dimanche, alors qu'ils rendent visite aux Hurricanes de la Caroline.

Après avoir facilement disposé des Predators de Nashville samedi, les Canadiens (41-21-10, 92 points) devront trouver l'énergie pour venir à bout des Hurricanes (46-20-6, 98 points) et poursuivre leur séquence victorieuse. La formation de Raleigh s'impose comme une puissance dans la Ligue nationale cette saison et trône au sommet de l'association de l'Est, à égalité avec les Sabres de Buffalo.

Les Canes, de leur côté, voudront prendre leur revanche face au Tricolore après avoir subi une défaite de 5 à 2, mardi dernier, au Centre Bell. Les joueurs de la Caroline devront eux aussi puiser dans leurs réserves après avoir vaincu les Devils du New Jersey la veille.

En l'absence de Josh Anderson, Martin St-Louis a décidé d'insérer le défenseur Arber Xhekaj à l'aile du quatrième trio. Il s'agira d'une première audition à l'attaquant pour le dur à cuire du CH.

Jakub Dobes sera le gardien partant. Le Tchèque a réalisé l'une de ses meilleures performances de la saison lors du dernier affrontement entre les deux équipes, mardi dernier, en effectuant 41 arrêts dans une victoire de 5 à 2.

Frederik Andersen défendera la cage des Hurricanes. Ce dernier a remporté 6 de ses 8 départs depuis son retour des Jeux de Milan.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Hurricanes en Caroline, dimanche, avec Martin et Dany sur les plateformes de Cogeco Média.