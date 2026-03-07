Canadiens 4 - Kings 3

Les Canadiens ont finalement goûté à la victoire en Californie en comblant un retard de deux buts face aux Kings de Los Angeles pour l'emporter 4 à 3, samedi.

La première période a été ardue pour le CH qui n'a obtenu qu'un seul tir au but lors des vingt premières minutes de jeu. Mais, le Tricolore avait bien l'intention d'obtenir au moins une victoire lors de ce voyage de trois matchs à l'étranger. Juraj Slafkovsky (22e, 23e) et Nick Suzuki (21e) ont sonné la charge pour le Tricolore. Jake Evans (9e) a égalisé la marque en début de deuxième période.

Jakub Dobes a offert une grande performance, lui qui a effectué quelques arrêts spectaculaires afin de garder son équipe dans le martch. Le Tchèque à bloqué 36 des 39 tirs des Kings.

Du côté des Kings, Anze Kopitar a connu un fort match en inscrivant le premier but du match. Le jeune défenseur Brandt Clarke a obtenu deux mentions d'aide et le gardien Darcy Kuemper a réalisé 19 arrêts sur 23 lancers.

