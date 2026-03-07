Canadiens 4 - Kings 3

Les Canadiens ont finalement goûté à la victoire en Californie en comblant un retard de deux buts face aux Kings de Los Angeles pour l'emporter 4 à 3, samedi.
La première période a été ardue pour le CH qui n'a obtenu qu'un seul tir au but lors des vingt premières minutes de jeu. Mais, le Tricolore avait bien l'intention d'obtenir au moins une victoire lors de ce voyage de trois matchs à l'étranger. Juraj Slafkovsky (22e, 23e) et Nick Suzuki (21e) ont sonné la charge pour le Tricolore. Jake Evans (9e) a égalisé la marque en début de deuxième période.
Jakub Dobes a offert une grande performance, lui qui a effectué quelques arrêts spectaculaires afin de garder son équipe dans le martch. Le Tchèque à bloqué 36 des 39 tirs des Kings.
Du côté des Kings, Anze Kopitar a connu un fort match en inscrivant le premier but du match. Le jeune défenseur Brandt Clarke a obtenu deux mentions d'aide et le gardien Darcy Kuemper a réalisé 19 arrêts sur 23 lancers.
Ne manquez pas le prochain match des Canadiens, mardi au Centre Bell contre les Maple Leafs, dès 19h, sur les plateformes de Cogeco Média, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
Les Canadiens veulent éviter de répéter la même erreur que face aux Ducks et donnent le rythme dès le début du match en mettant de la pression en zone offensive.
À 15:24, le CH obtient sa première chance de marquer par l'entremise de Cole Caufield, qui trouve de l'espace en zone offensive pour décocher un tir du revers. Darcy Kuemper effectue l'arrêt.
À 11:46, Kaiden Guhle prend la direction du banc des pénalités pour avoir porté son bâton au visage d'Alex Laferrière.
Jakub Dobes s'illustre face à cette première vague d'avantage numérique et sort la jambière face à Artemi Panarin. Quelques instants plus tard, alors que la pénalité à Kaiden Guhle prend fin, il frustre Samuel Helenius qui se trouvait seul dans l'enclave.
À 5:48, les Kings profitent d'un surnombre pour inscrire le premier but du match, gracieuseté du capitaine Anze Kopitar.
À 4:03, Jeff Malott parvient à s'échapper devant Jakub Dobes, mais est retenu par Arber Xhekaj. Samuel Helenius récupère la rondelle perdue et semble inscrire le deuxième but des siens. Les arbitres se consultent et estiment qu'il y avait obstruction sur le gardien du CH: le but est refusé et Arber Xhekaj s'en va au cachot.
À peine la première pénalité écoulée, les Canadiens se retrouvent de nouveau en désavantage numérique lorsque Nick Suzuki fait trébucher Quinton Byfield, à 1:48.
Après 20 minutes de jeu, les Kings mènent 1 à 0. Les Canadiens ont été complètement dominés avec un seul tir au but contre quinze du côté des Kings.
Deuxième période
À 17:23, Kirby Dach obtient finalement le deuxième tir du match pour le Tricolore.
But! À 16:52, Jake Evans décoche un lancer frappé de la ligne bleue qui trompe la vigilance de Darcy Kuemper.
À 12:56, Josh Anderson s'amène seul devant Darcy Kuemper, mais ce dernier lit parfaitement la feinte de l'attaquant et empêche le CH de prendre les devants.
À 9:20, un revirement de Nick Suzuki offre un deux contre un aux Kings, mais le tir d'Alex Laferrière rate la cible. Quelques instants plus tard, le capitaine tente de se racheter alors qu'il récupère la rondelle seule devant Darcy Kuemper, mais son tir frappe le poteau.
À 5:34, Anze Kopitar prend encore une fois les défenseurs du Tricolore de vitesse pour s'amener seul devant Jakub Dobes. Ce dernier réalise un superbe arrêt pour préserver l'égalité.
But! Juraj Slafkovsky protège bien la rondelle et parvient à décocher un tir dont lui seul à le secret. Darcy Kuemper n'y a vu que du feu.
À 2:29, le nouveau venu des Kings Scott Laughton prend Jakub Dobes par surprise en décochant un tir d'un angle étrange pour créer l'égalité.
Avec 40 secondes à faire au deuxième engagement, Jakob Dobes se donne des airs de Dominik Hasek en soulevant la jambière pour frustrer coup sur coup Anze Kopitar qui pensait bien avoir donné les devants à son équipe.
Après 40 minutes de jeu, c'est toujours l'égalité 2 à 2. Les Canadiens ont tiré à onze reprises sur Darcy Kuemper alors que les Kings ont obtenu neuf lancers.
Troisième période
À 17:07, Arber Xhekaj offre un cadeau à Taylor Ward en lui remettant la rondelle devant le filet de Jakob Dobes. Heureusement, l'attaquant des Kings rate complètement son tir.
À 13:16, Alex Laferrière récupère un retour dans l'enclave et donne les devants aux Kings.
À 7:40, Adrian Kempe s'amène à deux contre un avec Artemi Panarin. Jakob Dobes ferme la porte.
Trevor Moore fracasse le bâton de Noah Dobson et offre un premier avantage numérique aux Canadiens avec 5:53 à faire à la rencontre.
But! Les Canadiens ne ratent pas cette chance et Juraj Slavkofsky inscrit son deuxième but du match avec un lancer frappé foudroyant, à 5:22.
But! Le capitaine Nick Suzuki refuse de quitter la Californie sans une victoire et donne les devants au Tricolore moins de 30 secondes après le but égalisateur de son compagnon de trio.
Avec 1:30 à faire au match, les Kings retirent leur gardien pour profiter d'un sixième attaquant.
Les Canadiens tiennent le coup et quittent la Californie avec une fiche de 1-1-1.