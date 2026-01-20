Victoire de 4-3 contre le Wild

Cole Caufield n'avait pas envie de se coucher tard, mardi soir.

Le Tricolore semblait se diriger encore une fois vers une période de prolongation lorsque Caufiled a inscrit son 25e but de la saison avec 15 secondes à faire à la troisième période pour mener la formation montréalaise à un triomphe de 4-3 contre le Wild du Minnesota.

Outre Caufield, Phillip Danault (1er) - avec sa première réussite depuis son retour à Montréal -, Alexandre Carrier (5e) et Lane Hutson (9e) ont complété pour le Tricolore (28-15-7, 63 points). Hutson a ajouté une mention d'aide tandis qu'Ivan Demidov en a récolté deux.

Jakub Dobes a fait face à 19 tirs du Wild (28-14-9, 65 points). Kirby Dach a disputé un match plus qu'honnête pour un joueur inactif depuis des mois.

Vladimir Tarasenko (12e, 13e), deux fois, et Brock Faber (11e) ont riposté pour les visiteurs. Jesepr Wallstedt a vu 33 rondelles dirigées vers lui.

Les Canadiens seront de retour en action, jeudi, au Centre Bell, contre les Sabres de Buffalo.

Le Tricolore domine

Dire que les Canadiens assiègent le filet du Wild en début de rencontre n'est presque pas une exagération. Les hommes en Bleu-Blanc-Rouge dominent 7-1 après dix minutes de jeu pour ce qui est des tirs au but.

Sauf qu'une pénalité - discutable - à Phillip Danault place le Tricolore à court d'un homme et le Wild prend les devants 1-0, 15 secondes plus tard, par l'entremise de Vladimir Tarasenko, à 10:44.

Les Canadiens ripostent à 15:22 lorsque Danault inscrit son premier but depuis son retour au jeu avec la formation montréalaise. Sa réaction est sans équivoque.