Victoire de 4-3 contre le Wild

Cole Caufield n'avait pas envie de se coucher tard, mardi soir.
Le Tricolore semblait se diriger encore une fois vers une période de prolongation lorsque Caufiled a inscrit son 25e but de la saison avec 15 secondes à faire à la troisième période pour mener la formation montréalaise à un triomphe de 4-3 contre le Wild du Minnesota.
Outre Caufield, Phillip Danault (1er) - avec sa première réussite depuis son retour à Montréal -, Alexandre Carrier (5e) et Lane Hutson (9e) ont complété pour le Tricolore (28-15-7, 63 points). Hutson a ajouté une mention d'aide tandis qu'Ivan Demidov en a récolté deux.
Jakub Dobes a fait face à 19 tirs du Wild (28-14-9, 65 points). Kirby Dach a disputé un match plus qu'honnête pour un joueur inactif depuis des mois.
Vladimir Tarasenko (12e, 13e), deux fois, et Brock Faber (11e) ont riposté pour les visiteurs. Jesepr Wallstedt a vu 33 rondelles dirigées vers lui.
Les Canadiens seront de retour en action, jeudi, au Centre Bell, contre les Sabres de Buffalo.
Le Tricolore domine
Dire que les Canadiens assiègent le filet du Wild en début de rencontre n'est presque pas une exagération. Les hommes en Bleu-Blanc-Rouge dominent 7-1 après dix minutes de jeu pour ce qui est des tirs au but.
Sauf qu'une pénalité - discutable - à Phillip Danault place le Tricolore à court d'un homme et le Wild prend les devants 1-0, 15 secondes plus tard, par l'entremise de Vladimir Tarasenko, à 10:44.
Les Canadiens ripostent à 15:22 lorsque Danault inscrit son premier but depuis son retour au jeu avec la formation montréalaise. Sa réaction est sans équivoque.
Et les Canadiens prennent les devants dans la dernière minute de jeu lorsqu'une rondelle décochée de la pointe par Alexandre Carrier se fraie un chemin derrière le gardien Jesper Wallstedt.
Si les joueurs des Canadiens ont outrageusement dominé 15-2 au chapitre des tirs au but au premier tiers, la tendance est inversée en deuxième période et Brock Faber crée l'égalité à 10:16 lorsqu'une rondelle à tête chercheuse déjoue Jakub Dobes.
Le Tricolore reprend les devants quelques minutes plus tard lorsqu'Ivan Demidov fait une passe vive à Lane Hutson qui balaie la rondelle dans le filet du Wild à 12:35. De toute beauté.
Deux pénalités - une de chaque côté - marquent la fin de la période. La seconde, décernée à Lane Hutson, se révèle une bourde des arbitres. La reprise démontre que Marcus Foligno est tombé tout seul...
Pas de maître à quatre contre quatre et le Wild aura quelques secondes d'avantage numérique après 21 secondes à égalité numérique en début de troisième période.
Deux pénalités rapprochées - l'une d'entre elles encore discutable -placent les Canadiens à trois contre cinq et le Wild crée l'égalité à cinq contre quatre. Le deuxième but de la rencontre de Tarasenko, à 12:40.
On semble se diriger vers une prolongation, mais Cole Caufiled en a décidé autrement. Son tir balayé fait mouche avec 15 secondes à écouler au cadran.
Pas de prolongation ce soir...