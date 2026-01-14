Il a a produit 16 points en 25 matchs avec le CH

Le directeur général des Canadiens de Montréal, Kent Hughes, a confirmé mercredi la signature d'Alexandre Texier pour deux saisons supplémentaires.

Cette prolongation, valide jusqu'en 2028, est assortie d'une valeur annuelle de 2,5 millions $.

Depuis son arrivée à Montréal, l’attaquant français s'est imposé avec une récolte de 16 points en 25 matchs, incluant son premier tour du chapeau en carrière contre les Panthers.

Fort d'une expérience de 265 rencontres dans la LNH, Texier cumule désormais 107 points.

En plus de ses succès en club, l'attaquant de 6’1’’ représentera la France lors des Jeux olympiques de 2026.

Ce nouveau pacte témoigne de la confiance de l'organisation envers l'ancien choix de deuxième tour des Blue Jackets.