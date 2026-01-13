Premier de trois matchs à l'étranger

Ce n'est jamais facile pour les Canadiens de Montréal à Washington et le match de mardi soir n'a pas fait exception.

Pourtant en avance 2-0 après deux périodes, le Tricolore s'est incliné 3-2 à la suite d'un but de Connor McMichael avec 39 secondes à disputer en prolongation.

Les Canadiens (26-14-7, 59 points) venaient pourtant d'écouler une pénalité à Nick Suzuki en prolongation avant que McMichael (7e) ne vienne donner la victoire aux Capitals (24-17-6, 54 points).

La bande à Alexander Ovechkin a effacé le déficit de 0-2 avec deux buts d'Ethen Frank (9e, 10e) au dernier tiers.- Logan Thompson a repoussé 24 des 26 rondelles dirigées vers lui.

John Anderson (10e), en désavantage numérique, et Brendan Gallagher (4e) avaient inscrit les buts des Canadiens lors des deux premières périodes. Samuel Montembeault, très solide, a fait face à une mitraille de 42 tirs de la part de l'équipe locale.

Les hommes de Martin St-Louis n'ont toutefois pas été en mesure de profiter de quatre avantages numériques, incluant une séquence de 56 secondes à cinq contre trois en fin de deuxième période.

Les Canadiens seront à Buffalo, jeudi soir, afin d'y affronter les Sabres.

Des poteaux

Les Canadiens jouent de malchance en début de rencontre. Alexandre Texier - à cinq contre cinq - et Juraj Slafkovsky - en avantage numérique - voient des rondelles toucher les poteaux du gardien Logan Thompson.

Qu'à cela ne tienne, c'est en désavantage d'un homme que Josh Anderson souligne son retour au jeu avec un but à 8:14.