Six buts sur 27 tirs

En raison d'erreurs récurrentes, de tendances lourdes et de l'incapacité des gardiens à faire les arrêts clés, les Canadiens de Montréal se sont inclinés sèchement 6-1, mardi, au Centre Bell, contre le Lightning de Tampa Bay.

Les mêmes erreurs des dernières semaines sont venues hanter le Tricolore (15-11-3, 33 points) qui a encaissé quatre buts consécutifs dès le premier tiers pour être sorti de la rencontre.

Jakub Dobes, qui a accordé ces quatre buts, a cédé sa place à Samuel Montembeault en début de deuxième période. Les deux gardiens ont alloué six buts sur 27 lancers. Oliver Kapanen (9e), en avantage numérique, a été l'unique marqueur du Tricolore.

On a beaucoup parlé récemment des buts accordés en séquence par les Canadiens, mais contre le Lightning, ce sont les buts accordés en début de période qui ont fait mal.

Le Lightning n'a eu besoin que de 2:27 avant d'inscrire un but en première période, 2:43 en deuxième, et seulement 1:22 au dernier tiers.

Darren Raddysh (4e, 5e), Branden Point (4e), Pontus Holmberg (2e), Nikita Kucherov (14e) et Charle-Édouard D'Astous (3e) ont inscrit les buts du Lightning (17-11-2, 36 points).

Les Canadiens seront à Pittsburgh, jeudi, afin d'affronter les Penguins.

Le Lightning en avant

La formation de Tampa Bay possède son lot de joueurs de premier plan et c'est l'un d'entre eux, Brayden Point, qui lance les siens en avant après seulement deux minutes et 27 secondes de jeu à la suite d'une erreur de Jayden Struble.

Le Tricolore obtient ensuite un jeu de puissance en raison d'une pénalité à Pontus Holmberg, mais il n'arrive pas à concrétiser ses chances. Bien pire, avec une seconde à faire à la pénalité, Noah Dobson rate une passe de Cole Caufield à la ligne bleue de Tampa... ce qui devient une longue passe pour Holmberg qui s'échappe devant Dobes qu'il déjoue aisément: 2-0 Lightning.

Et ça se poursuit à 17:12 lorsque Nikita Kucherov fait mouche au terme d'une séquence durant laquelle Dobes et l'unité défensive des Canadiens étaient débordées.