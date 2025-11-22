 Aller au contenu
Politique provinciale
Point de presse imminent

Négociations avec le PQ : Vincent Marissal en voie de quitter Québec solidaire
Le député Vincent Marissal, menacé d'être expulsé du caucus de Québec Solidaire dès dimanche matin, devrait annoncer sa décision de quitter la formation politique lors d'un point de presse samedi. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le député Vincent Marissal, menacé d'être expulsé du caucus de Québec Solidaire dès dimanche matin, devrait annoncer sa décision de quitter la formation politique lors d'un point de presse samedi.

Le parti a annoncé par communiqué avoir appris que le député de Rosemont menait des discussions avec le chef du Parti Québécois depuis plusieurs semaines. QS ajoute que les négociations pour que Vincent Marissal se présente sous la bannière du parti de Paul St-Pierre-Plamondon en 2026 étaient sur le point d'aboutir.

Le principal intéressé a d'ailleurs reconnu les faits.

Les porte-paroles solidaires ajoutent qu'il s'agit d'un sérieux bris de confiance et disent vouloir présenter leurs excuses aux électeurs de Rosemont. Le parti mentionne qu'aucun commentaire ne sera fait avant le caucus extraordinaire qui aura lieu demain matin.  

