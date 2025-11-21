Deux ans de négociations

Postes Canada est finalement parvenue à conclure des ententes de principe avec ses employés syndiqués après des négociations qui se seront étirées sur deux ans.

C'est le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes qui en a fait l'annonce en début de soirée, vendredi.

En conséquence, tous les moyens de pression mis de l'avant par les syndiqués de la société sont suspendus.

L'entente devra être entérinée par les membres.

Postes Canada a dévoilé vendredi des pertes de 541 millions à son troisième trimestre et d'un milliard sur les neuf premiers mois de l'année. Depuis 2018, la société a perdu 5,5 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral a exigé que le mandat de Postes Canada soit revu face à une situation financière devenue intenable. Au nombre des moyens de redressement suggérés se trouvent l'abandon de la livraison à domicile et l'installation de boîtes communautaires d'un bout à l'autre du pays.