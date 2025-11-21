 Aller au contenu
Économie
Deux ans de négociations

Accord de principe entre Postes Canada et ses syndiqués

par 98.5

Accord de principe entre Postes Canada et ses syndiqués
Un comptoir de Postes Canada. / PC/Rich Lam

Postes Canada est finalement parvenue à conclure des ententes de principe avec ses employés syndiqués après des négociations qui se seront étirées sur deux ans.

C'est le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes qui en a fait l'annonce en début de soirée, vendredi.

En conséquence, tous les moyens de pression mis de l'avant par les syndiqués de la société sont suspendus.

L'entente devra être entérinée par les membres.

Postes Canada a dévoilé vendredi des pertes de 541 millions à son troisième trimestre et d'un milliard sur les neuf premiers mois de l'année. Depuis 2018, la société a perdu 5,5 milliards de dollars.

Le gouvernement fédéral a exigé que le mandat de Postes Canada soit revu face à une situation financière devenue intenable. Au nombre des moyens de redressement suggérés se trouvent l'abandon de la livraison à domicile et l'installation de boîtes communautaires d'un bout à l'autre du pays.

Vous aimerez aussi

Quelles pratiques encadrent le prix des soins pour animaux?
La commission
Quelles pratiques encadrent le prix des soins pour animaux?
0:00
8:22
Une journée folle en bourse qui se termine à la baisse
Le Québec maintenant
Une journée folle en bourse qui se termine à la baisse
0:00
5:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.