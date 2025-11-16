Le football des Alouettes

Les Roughriders de la Saskatchewan (12-6 en saison régulière) sont les favoris contre les Alouettes (10-8), pour le grand duel en vue d'obtenir la légendaire Coupe Grey, au Princess Auto Stadium de Winnipeg, dimanche dès 18h.

Or, l'équipe défavorisée par les parieurs a remporté les quatre derniers championnats de la LCF, incluant Montréal en 2023.

La dernière rencontre entre ces deux clubs pour obtenir la Coupe Grey remonte à 2010, lors d'un match où les Oiseaux remportaient leur 2e championnat consécutif contre les Roughriders.

Dimanche soir, on annonce des conditions météorologiques parfaites pour du football canadien: -2 °C et des vents faibles à 8 km/h au coup d'envoi, aucune précipitation attendue.

Une tendance à l'Est

Ce serait une 4e Coupe Grey consécutive pour l'équipe représentante la division Est, si les Alouettes l'emportaient. L'équipe du DG Danny Maciocia et de l'entraineur-chef Jason Maas tentera de donner la Coupe Grey à Montréal pour la 9e fois de son histoire.

Les Roughriders, à la recherche de leur cinquième titre, n'ont pas gagné la Coupe Grey depuis 12 ans.

En saison régulière, chaque équipe a vaincu l'autre sur le terrain de l'adversaire. Dans les deux cas, le quart-arrière vedette des Alouettes, Davis Alexander, était absent à cause d'une blessure.

La jeune sensation maganée contre le solide vétéran

Les troupes de l'entraîneur-chef Corey Mace sont menées par Trevor Harris, leur quart-arrière de 39 ans. En 17 matchs en 2025, il a complété 348 de ses 473 passes, accumulant 4549 verges, 24 touchés et 11 interceptions.

Le quart-arrière pour Montréal, Davis Alexander, a une fiche de 13 victoires et aucune défaite en 13 départs dans la LCF. En huit sorties cette année (il a manqué 11 matchs à cause de blessures) l'athlète de 27 ans a réussi 158 de ses 218 passes pour 2024 verges, 10 touchés et donné trois interceptions.

Les joueurs à surveiller

Le porteur de ballon des Roughriders, A.J. Ouellette, a terminé 2e de la LCF pour les verges au sol en saison régulière.

Le receveur des Alouettes, Tyson Philpot, a été une cible fiable et payante pour Alexander tout au long de la saison et en séries éliminatoires.

Le demi défensif de la Saskatchewan, Rolan Milligan Jr., mène l'escouade défensive qui a terminé 2e de la ligue pour les interceptions.

Le secondeur pour Montréal, Darnell Sankey, a terminé 3e dans la LCF cette saison pour le nombre de plaqués, avec 101.

Écoutez le match de la 112e Coupe Grey, entre les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche dès 18h, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, sur les plateformes de Cogeco Média.