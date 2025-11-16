 Aller au contenu
Football
Le football des Alouettes

Les Alouettes à la 112e Coupe Grey contre les Roughriders

par 98.5 | Modifié le 16 novembre 2025 à 18:03

Les Alouettes à la 112e Coupe Grey contre les Roughriders
Les Roughriders de la Saskatchewan affrontent les Alouettes de Montréal, à la 112e Coupe Grey, à Winnipeg, dimanche dès 18h. / David Lipnowski/ La Presse Canadienne

À écouter

Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table

Avec

Jean St-Onge
Jean St-Onge
Denis Lévesque
Denis Lévesque
0:00
5:11

À écouter

L'état de Davis Alexander et les clés de la victoire

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jean St-Onge
Jean St-Onge

et autres

0:00
12:52

Les Roughriders de la Saskatchewan (12-6 en saison régulière) sont les favoris contre les Alouettes (10-8), pour le grand duel en vue d'obtenir la légendaire Coupe Grey, au Princess Auto Stadium de Winnipeg, dimanche dès 18h. 

Or, l'équipe défavorisée par les parieurs a remporté les quatre derniers championnats de la LCF, incluant Montréal en 2023. 

La dernière rencontre entre ces deux clubs pour obtenir la Coupe Grey remonte à 2010, lors d'un match où les Oiseaux remportaient leur 2e championnat consécutif contre les Roughriders. 

Dimanche soir, on annonce des conditions météorologiques parfaites pour du football canadien: -2 °C et des vents faibles à 8 km/h au coup d'envoi, aucune précipitation attendue. 

Une tendance à l'Est 

Ce serait une 4e Coupe Grey consécutive pour l'équipe représentante la division Est, si les Alouettes l'emportaient. L'équipe du DG Danny Maciocia et de l'entraineur-chef Jason Maas tentera de donner la Coupe Grey à Montréal pour la 9e fois de son histoire.  

Les Roughriders, à la recherche de leur cinquième titre, n'ont pas gagné la Coupe Grey depuis 12 ans. 

En saison régulière, chaque équipe a vaincu l'autre sur le terrain de l'adversaire. Dans les deux cas, le quart-arrière vedette des Alouettes, Davis Alexander, était absent à cause d'une blessure. 

La jeune sensation maganée contre le solide vétéran 

Les troupes de l'entraîneur-chef Corey Mace sont menées par Trevor Harris, leur quart-arrière de 39 ans. En 17 matchs en 2025, il a complété 348 de ses 473 passes, accumulant 4549 verges, 24 touchés et 11 interceptions. 

Le quart-arrière pour Montréal, Davis Alexander, a une fiche de 13 victoires et aucune défaite en 13 départs dans la LCF. En huit sorties cette année (il a manqué 11 matchs à cause de blessures) l'athlète de 27 ans a réussi 158 de ses 218 passes pour 2024 verges, 10 touchés et donné trois interceptions. 

Les joueurs à surveiller 

Le porteur de ballon des Roughriders, A.J. Ouellette, a terminé 2e de la LCF pour les verges au sol en saison régulière.

Le receveur des Alouettes, Tyson Philpot, a été une cible fiable et payante pour Alexander tout au long de la saison et en séries éliminatoires. 

Le demi défensif de la Saskatchewan, Rolan Milligan Jr., mène l'escouade défensive qui a terminé 2e de la ligue pour les interceptions. 

Le secondeur pour Montréal, Darnell Sankey, a terminé 3e dans la LCF cette saison pour le nombre de plaqués, avec 101. 

Écoutez le match de la 112e Coupe Grey, entre les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan, dimanche dès 18h, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, sur les plateformes de Cogeco Média. 

