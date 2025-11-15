Football universitaire canadien

Les Carabins de l'Université de Montréal ont triomphé 49-19 contre Saint Mary's, samedi après-midi à Halifax, s'assurant une place en Coupe Vanier.

Ce gain assure aux Bleus une cinquième participation historique à la finale nationale, où ils viseront un troisième titre contre le gagnant de Saskatchewan/Queen's.

Le porteur de ballon Mathieu Barsalou a été la grande étoile du match de la Coupe Uteck, cumulant quatre touchés (un record d'équipe) pour sa première demi-finale canadienne.

Le quart-arrière recrue Pepe Gonzalez a également impressionné, complétant 18 de ses 26 tentatives de passes.

En défensive, la tertiaire a réalisé trois interceptions, dont celle de Mathis Bérubé, nommé joueur défensif du match.

La Coupe Vanier sera disputée samedi prochain, en après-midi, au stade Mosaic de Regina.