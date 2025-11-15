Football universitaire canadien

 Aller au contenu
Les Carabins vont à la Coupe Vanier

par 98.5 | Modifié le 15 novembre 2025 à 19:03

Les Carabins de Montréal célèbrent leur victoire à la Coupe Uteck à Halifax, le samedi 15 novembre 2025. / Ron Ward/ La Presse Canadienne

Les Carabins de l'Université de Montréal ont triomphé 49-19 contre Saint Mary's, samedi après-midi à Halifax, s'assurant une place en Coupe Vanier.

Ce gain assure aux Bleus une cinquième participation historique à la finale nationale, où ils viseront un troisième titre contre le gagnant de Saskatchewan/Queen's.

Le porteur de ballon Mathieu Barsalou a été la grande étoile du match de la Coupe Uteck, cumulant quatre touchés (un record d'équipe) pour sa première demi-finale canadienne.

Le quart-arrière recrue Pepe Gonzalez a également impressionné, complétant 18 de ses 26 tentatives de passes.

En défensive, la tertiaire a réalisé trois interceptions, dont celle de Mathis Bérubé, nommé joueur défensif du match. 

La Coupe Vanier sera disputée samedi prochain, en après-midi, au stade Mosaic de Regina. 

