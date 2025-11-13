 Aller au contenu
Football
Finale de la Coupe Grey

Le plus gros défi de la saison pour Davis Alexander et les Alouettes

par 98.5 | Modifié le 13 novembre 2025 à 15:09

Le plus gros défi de la saison pour Davis Alexander et les Alouettes
Le plus gros défi de la saison pour Davis Alexander et les Alouettes / David Lipnowski / La Presse Canadienne

«Trevor Harris n'est pas un quart des grandes occasions» -Jean-Philippe Bolduc

Mario Langlois
Mario Langlois
Jean St-Onge
Jean St-Onge

Après une victoire spectaculaire signée par le botteur José Maltos Diaz contre les Tiger-Cats de Hamilton, en finale de l'Est, les Alouettes de Montréal disputent la 112e édition de la finale de la Coupe Grey en affrontant les Roughriders de la Saskatchewan dimanche à Winnipeg.

En entretien avec l'animateur Mario Langlois, un peu plus tôt cette semaine, l'adjoint à l'entraîneur Jason Maas et coordonnateur des unités spéciales, Byron Archambault, a souligné la pression énorme que ces athlètes subissent et à quel point Maltos Diaz voulait réussir ce botté en toute fin de rencontre contre Hamilton.

À Winnipeg depuis le début de la semaine

Le quart-arrière Davis Alexander et ses coéquipiers des Alouettes n'ont pas perdu de temps pour se rendre au Manitoba après leur victoire le week-end dernier. Ils sont arrivés en ville en début de soirée lundi.

En arrivant sur place aussi tôt, les joueurs ont pu ainsi éviter les inconforts du décalage horaire et on peut miser sur la récupération physique et mentale cruciale avant une rencontre aussi importante.

Les amateurs des Oiseaux pourront être rassurés, le quart-arrière sera en mesure de jouer, lui qui espère poursuivre sa séquence de victoire pour mener son équipe au championnat.

La rencontre est diffusée sur les ondes du 98.5 dès 18h00 avec Jean St-Onge à la description et Jean-Philippe Bolduc à l'analyse.

