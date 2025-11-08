Le football des Alouettes

En finale de la division de l'Est, les Alouettes (10-8, 2e de l’Est) de Montréal affrontent les Tiger-Cats (11-7, 1re position de l'Est) à Hamilton, afin d'obtenir leur place pour la 112e édition de la Coupe Grey à Winnipeg dimanche prochain.

C'est un défi historique qui attend les troupes de Jason Maas: Montréal n'a pas remporté un match de finale de division à Hamilton depuis... 1970.

Ayant gagné la division de l'Est en saison régulière, les Tiger-Cats ont mérité une semaine de repos lors de la première ronde des séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les Alouettes ont disputé un match haut en couleur contre les Blue Bombers de Winnipeg, remportant la victoire 42-33 au stade Percival-Molson, samedi dernier, en demi-finale de l'Est.

Hamilton a remporté les deux matchs en saison régulière contre Montréal, par les résultats de 35-17 à leur stade et 26-9 sur le flanc du mont Royal.

Le vétéran de 35 ans Bo Levi Mitchell est le quart-arrière partant des Tiger-Cats. Son équipe affrontera la jeune sensation Davis Alexander chez les Alouettes qui est toujours invaincue comme partant dans la LCF (12-0).

À surveiller: le porteur de ballon des Alouettes Stevie Scott III qui a cumulé 133 verges et marqué deux touchés, en 18 courses, samedi dernier. Pour sa part, le demi offensif des Tiger-Cats, Greg Bell, est bien reposé: il a couru pour 156 verges contre Montréal, plus tôt cette saison.

Écoutez la finale de la division Est de la LCF, entre les Alouettes de Montréal et les Tigers-Cats à Hamilton, samedi dès 15h. L'avant-match, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, débute à 14h sur les plateformes de Cogeco Média.