Le football des Alouettes

En finale de la division de l'Est, les Alouettes (10-8, 2e de l’Est) de Montréal affrontent les Tiger-Cats (11-7, 1re position de l'Est) à Hamilton, afin d'obtenir leur place pour la 112e édition de la Coupe Grey à Winnipeg dimanche prochain.
C'est un défi historique qui attend les troupes de Jason Maas: Montréal n'a pas remporté un match de finale de division à Hamilton depuis... 1970.
Ayant gagné la division de l'Est en saison régulière, les Tiger-Cats ont mérité une semaine de repos lors de la première ronde des séries éliminatoires.
Pendant ce temps, les Alouettes ont disputé un match haut en couleur contre les Blue Bombers de Winnipeg, remportant la victoire 42-33 au stade Percival-Molson, samedi dernier, en demi-finale de l'Est.
Hamilton a remporté les deux matchs en saison régulière contre Montréal, par les résultats de 35-17 à leur stade et 26-9 sur le flanc du mont Royal.
Le vétéran de 35 ans Bo Levi Mitchell est le quart-arrière partant des Tiger-Cats. Son équipe affrontera la jeune sensation Davis Alexander chez les Alouettes qui est toujours invaincue comme partant dans la LCF (12-0).
À surveiller: le porteur de ballon des Alouettes Stevie Scott III qui a cumulé 133 verges et marqué deux touchés, en 18 courses, samedi dernier. Pour sa part, le demi offensif des Tiger-Cats, Greg Bell, est bien reposé: il a couru pour 156 verges contre Montréal, plus tôt cette saison.
Déroulement de la rencontre
Premier quart
Hamilton remporte le tirage au sort. Les troupes de Scott Stewart Milanovich prennent le ballon pour débuter la rencontre en offensive. Les Alouettes pourront donc débuter en offensive en deuxième demie.
À leur deuxième séquence offensive, les Alouettes commencent profondément dans leur territoire à la ligne de 10. Davis Alexander utilise ses jambes pour aller chercher un premier essai avec une course de 19 verges. Les chaînes avancent ainsi à la ligne de 34, à 05:18.
À la ligne de 43 dans le territoire montréalais, les Alouettes obtiennent un premier essai, grâce à une faufilade du quart arrière tentée en troisième essai et 1, à 03:35.
Les Tiger-Cats reprennent le ballon en empêchant les Alouettes de progresser et complètent le premier quart en offensive, se rendant au centre du terrain.
Après un quart de jeu, aucun point n'a été marqué: c'est 98 à 77 pour le nombre de verges en offensive, en faveur de l'équipe locale.
Les Alouettes ont eu 4 premiers essais, 5 pour les Tiger-Cats. Pour le temps de possession du ballon, c'est 6:45 pour Hamilton et 8:15 en faveur de Montréal.
Deuxième quart
À 14:15, Mitchell tente une longue passe de 35 verges vers la zone de touché, mais le ballon est intercepté par Sutton à la ligne de 4.
Les Alouettes reprennent donc le ballon, mais très profondément dans leur zone et ne peuvent pas tirer profit du revirement. Un botté de dégagement place leurs adversaires au centre du terrain pour leur prochaine séquence offensive. Avec 12:30 à faire à la demie, les Tiger-Cats commencent leur séquence offensive à la ligne de 44 de Montréal, mais les points ne sont pas au rendez-vous pour l'équipe locale.
À 10:06, Alexander tente une longue passe à Philpot à la ligne de 23 de Hamilton. La défensive écope d'une pénalité pour interférence sur le jeu, ce qui déplace les chaînes à ligne de 24 en territoire ennemi pour Montréal.
Avec 08:12 à faire au deuxième quart, les Alouettes inscrivent les premiers points de la rencontre: Jose Maltos réussit son botté de précision de 29 verges.
Les Tiger-Cats se trouvent en bonne position de terrain, grâce au beau retour de botté de dégagement réalisé par Wooden sur 27 verges. C'est le botteur lui-même, Zema, qui a dû plaquer le retourneur à la ligne de 35 de Montréal.
Une pénalité d'un membre de la ligne offensive de Hamilton fait reculer son équipe de 25 verges, retournant l'unité offensive au centre du terrain.
Mitchell complète une passe de 22 verges, jusqu'à la ligne de 25 dans le territoire de Montréal, captée par Lawler, avec 01:58 à faire à la demie.
Liegghio égalise la marque avec un botté de précision de 29 verges, avec 38 secondes à jouer à la première moitié du match.
Alexander complète une passe de 21 verges en plein centre du terrain à Snead, amenant les Alouettes à la ligne de 39 de Hamilton.
Avec 7 secondes au deuxième quart, Jose Malto donne les devants aux Alouettes avec un botté réussi de 38 verges.
Après 30 minutes de jeu, les Alouettes se dirigent vers le vestiaire avec une avance de 3 points.
À l'image de la marque, les statistiques sont presque identiques entre les deux belligérents.
Montréal a réussi 9 premiers essais, contre 8 pour Hamilton.
Pour le nombre de verges, c'est 153 (78 au sol) pour les Alouettes, 167 (54 au sol) pour les Tiger-Cats.
Le temps de possession s'élève à 16:21 en faveur de Montréal et à 13:39 pour Hamilton.
Le quart-arrière des Alouettes, Davis Alexander, est 9 pour 13 avec 80 verges. Pour Bo Levi Mitchell, c'est 12 en 15, 119 verges et 1 interception.
Troisième quart
La deuxième demie commence en force pour les visiteurs. Les Alouettes ajoutent à leur avance, avec un touché, le premier du match, à 10:18, la conclusion d'une séquence de 8 jeux et 63 verges.
Le jeu payant a été la longue passe de 28 verges d'Alexander, profonde au centre, captée par Snead pour 6 points.
Les Tiger-Cats se rendent à la porte des buts à partir de leur ligne de 33, en 9 jeux, à la séquence offensive suivante. Hamilton réduit l'écart à 3 points avec Montréal, avec une passe complète de Mitchell à Bridges sur une distance de 3 verges, à 03:41.
Alexander lance dans une double couverture, sa longue passe vers la gauche du terrain avec Rambo comme cible est interceptée par la défensive de l'équipe locale (Talbert, à la ligne de 39 de Hamilton). Chaque équipe a un revirement dans le match.
C'est la fin du troisième quart. Les Alouttes débuteront le dernier quart dans leur territoire, à la ligne de 25.
Quatrième quart
C'est un match âprement disputé: dans presque toutes les catégories, les deux équipes ont des statistiques semblables. Il reste 15 minutes pour déterminer qui ira à la Coupe Grey.
Alexander lance à son porteur de ballon Theis qui capte la passe à la ligne de 44 de Montréal et se rend à la ligne de 45 de Hamilton, avec 14:47 à faire au match.
À 11:11, le quart-arrière de Montréal court pour un gain de 10 verges, déplaçant les chaînes à la ligne de 6 de Hamilton: les jambes d'Alexander donnent un premier essai et les buts aux Alouettes.
Au deuxième jeu et les buts, la défensive obtient un sack du quart. Les Alouettes doivent se contenter d'un botté de placement pour accroître leur avance à six points, avec 9:17 à jouer au match.
À 07:31, le botteur Liegghio fend les poteaux avec un botté de précision sur une distance de 49 verges. L'écart est réduit à trois points, à mi-chemin du quartième quart.
Scène inquiétante pour les Alouettes: Davis Alexander semble avoir été blessé derrière la cuisse lors d'un plaquage, rappelant la blessure qui l'avait mis à l'écart de l'action pendant quelques matchs lors de la saison régulière.
Mitchell complète une passe rapide au centre captée par Lawler pour un gain de 22 verges, amenant Hamilton à la ligne de 49 de Montréal, avec 5:24 à faire à la finale de l'Est. Les Tiger-Cats obtiennent un premier essai grâce à une course de 2 verges, ce qui déplace les chaînes à la ligne de 38 de Montréal, à 03:35.
Les Tiger-Cats égalisent la marque 16-16 avec un botté de placement de 23 verges, à 01:46.
... À suivre