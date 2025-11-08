Les Alouettes de Montréal n’ont pas vaincu les Tiger-Cats en séries éliminatoires à Hamilton depuis plus d'un demi-siècle.

Est-ce que cette donnée historique représente une pression supplémentaire?

Pas du tout, selon l'entraîneur-chef Jason Maas, qui est catégorique: «Ça appartient à l’histoire, selon moi. Ça n’a rien à voir avec cette saison.»

L'équipe montréalaise se concentre sur le présent. Le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage souligne que l'attaque montréalaise, notamment au sol, est en bien meilleure posture ces dernières semaines.

Le quart Davis Alexander, notamment, est un élément qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Alouettes. Il n'était pas présent lors des deux matchs de son équipe contre Hamilton cette saison, qui ont mené à la défaite. Il connaît une série de douze victoires consécutives depuis son retour au jeu. L'américain ne ressent d'ailleurs «aucune pression» sur ses épaules.

À l'aube du botté d'envoi de cette demi-finale de la LCF, Alexander s'est dit confiant: «Je ne ressens aucune pression. Je sais que mes gars vont me couvrir.»

Écoutez notre journaliste Thomas Mercier mettre la table pour la finale de l'Est entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats d'Hamilton.