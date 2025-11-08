 Aller au contenu
Football
Demi-finale de la LCF

Les joueurs des Alouettes mieux armés que jamais pour vaincre les Tiger-Cats

par 98.5 | Thomas Mercier | Modifié le 8 novembre 2025 à 12:56

Les joueurs des Alouettes mieux armés que jamais pour vaincre les Tiger-Cats
Les Alouettes ont été défaits lors de leurs deux matchs face aux Tiger-Cats en 2025. / La Presse Canadienne

Les Alouettes de Montréal n’ont pas vaincu les Tiger-Cats en séries éliminatoires à Hamilton depuis plus d'un demi-siècle. 

Est-ce que cette donnée historique représente une pression supplémentaire?

Pas du tout, selon l'entraîneur-chef Jason Maas, qui est catégorique: «Ça appartient à l’histoire, selon moi. Ça n’a rien à voir avec cette saison.» 

L'équipe montréalaise se concentre sur le présent. Le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage souligne que l'attaque montréalaise, notamment au sol, est en bien meilleure posture ces dernières semaines.

Le quart Davis Alexander, notamment, est un élément qui pourrait faire pencher la balance en faveur des Alouettes. Il n'était pas présent lors des deux matchs de son équipe contre Hamilton cette saison, qui ont mené à la défaite. Il connaît une série de douze victoires consécutives depuis son retour au jeu. L'américain ne ressent d'ailleurs «aucune pression» sur ses épaules.

À l'aube du botté d'envoi de cette demi-finale de la LCF, Alexander s'est dit confiant: «Je ne ressens aucune pression. Je sais que mes gars vont me couvrir.»

Écoutez notre journaliste Thomas Mercier mettre la table pour la finale de l'Est entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats d'Hamilton.

À écouter

Thomas Mercier met la table la cette finale de l'Est

0:00
0:52

La rencontre opposant les deux formations sera diffusée par diverses stations radio de Cogeco Média, dès 14h, incluant l'avant-match du descripteur Jean St-Onge et de l'analyste Jean-Philippe Bolduc.

Vous aimerez aussi

Le porteur de ballon Scott: «Il n'y a aucune tache à sa fiche aujourd'hui»
Le Football des Alouettes
Le porteur de ballon Scott: «Il n'y a aucune tache à sa fiche aujourd'hui»
0:00
5:12
«Tout le monde croit à la 9e Coupe Grey» -Geoffrey Cantin-Arku
Les amateurs de sports
«Tout le monde croit à la 9e Coupe Grey» -Geoffrey Cantin-Arku
0:00
7:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.