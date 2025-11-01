Le football des Alouettes : demi-finale de l'Est

Les Alouettes (10-8) tentent de se rendre en finale de l'Est pour une quatrième année consécutive, en affrontant les Blue Bombers (10-8) de Winnipeg, samedi après-midi au stade Percival-Molson à Montréal, en demi-finale de l'Est.
Les Tiger-Cats (11-7) d’Hamilton attendent le vainqueur de cette rencontre, chez eux, pour la finale de l'Est qui aura lieu samedi prochain.
Déroulement de la rencontre
Premier quart
Lors de la toute première séquence offensive du match, le quart-arrière partant des Alouettes, Davis Alexander, montre pourquoi il est 11 en 11 pour ses sorties dans la LCF. À 13:28, il largue une bombe à Rambo pour un gain de 41 verges.
Ensuite, le botteur Jose Maltos complète avec un botté de précision de 35 verges. Les Alouettes ouvrent la marque 3-0 à 12:01.
La défensive des Alouettes fait le travail contre les Bombers, stoppant leur premier effort offensif.
La prochaine séquence offensive des Alouettes est encore meilleure que la première: Davis Alexander s'impose avec des passes précises et fait avancer les chaînes jusqu'à la porte de la zone de touché: 50 verges franchies sur 10 jeux. Les Moineaux tentent une faufilade qui ne fonctionne pas. À 4:22, Philot contourne la ligne défensive de Winnipeg par la gauche et marque le premier touché de la rencontre.
À sa troisième série en attaque, Davis Alexander brille encore plus. Sur une passe de 45 verges, il agrandit l'avance de l'équipe locale, atteignant le receveur Philpot dans la zone de touché, à 00:50.
À la fin du premier quart, les visiteurs menacent. Pour la première fois de la rencontre, ils entrent dans le territoire de l'équipe locale.
Deuxième quart
Le quart-arrière vétéran des Blue Bombers Zach Collaros tente une longue passe de 36 verges à la zone des buts, mais sans succès.
Winnipeg s'inscrit au tableau indicateur avec un botté de précision réussi par Castillo sur 44 verges, à 13:47.
Avec un sack du quart (qui a fait perdre le ballon à Collaros, repris par son équipe), la défensive des Alouettes met fin à la deuxième séquence offensive des Bombers. Les Moineaux reprennent le ballon au milieu du terrain, à 9:42.
La foule locale sur le flanc du mont Royal est survoltée: Alexander doit leur demander de baisser le ton avant de lancer sa séquence offensive. Il complète immédiatement une passe de 15 verges à Snead pour un autre premier essai Montréal, à 8:53.
Alexander complète une autre longue passe, cette fois-ci en plein centre tout droit vers Mack, sur une distance de 37 verges. Le jeu suivant, le quart-arrière des Alouettes gambade jusqu'à la zone de touché, traversant 3 verges sans être touché, à 6:37.
Le quart-arrière des Bombers tente la course en plein centre du terrain. Il se fait plaquer solidement par Adeyemi-Berglund qui cause un ballon échappé et un revirement en faveur des Alouettes, à 04:30.
Maltos échoue pour une rare fois cette saison, ratant un botté de précision de 32 verges, marquant tout de même un simple sur le jeu, avec 01:20 à faire au premier trente.
Avec 19 secondes à faire au deuxième quart, les Bombers tentent un 3e essai pour franchir 5 verges. Or, l'offensive prend trop de temps à mettre le ballon en jeu, reculant l'unité de 10 verges. Castillo doit tenter son deuxième botté de précision sur 37 verges: c'est réussi, laissant 15 secondes à la première moitié du match.
Les Alouettes complètent avec un genou au sol, prenant la direction du vestiaire en ayant outrageusement dominé le match pendant 30 minutes.
La défensive des Alouettes a été à la hauteur, limitant l'offensive des visiteurs. Zach Collaros a complété 10 passes sur 12, pour 112 verges. Le puissant porteur de ballon des Bombers, Brady Oliveira, a été limité à 15 verges en 4 courses. En tout, Winnipeg a accumulé 111 verges.
Pour les Alouettes, c'est tout l'inverse: 305 verges au total, avec David Alexander ayant réussi 14 passes sur 19 pour 246 verges et un touché. Le porteur de ballon Stevie Scott III a accumulé 47 verges sur 8 courses.
Le temps de possession est à l'image de la marque: 20:07 pour Montréal et 9:53 pour Winnipeg.
Troisième quart
Le botté d'envoi de Maltos se rend à la ligne de 35 de Winnipeg; Vaval retourne le ballon sur 14 verges. Les Bombers commencent leur séquence offensive à la ligne de 49 dans leur territoire.
Le quart-arrière Collaros réussit son plus beau jeu de la rencontre, en complétant une longue passe de 27 verges à Cobb qui se rend jusqu'à la ligne de 34 de Montréal.
À la ligne des buts, Winnipeg tente la faufilade, se heurtant à la ligne défensive des Alouettes... à deux reprises. Jamais deux sans trois, les Bombers tentent une autre faufilade au troisième essai et marquent leur premier touché du match, à 12:38.
Sous pression, Alexander roule vers sa droite et décoche une mauvaise passe qui est interceptée par Allen des Bombers. Collaros reprend le ballon pour les siens à la ligne de 54 de Montréal, à 11:46.
Le jeu suivant, à 11:30, Winnipeg revient dans le match, grâce à la longue passe de leur quart-arrière, profond à gauche, sur une distance de 48 verges à Wilson qui complète sa course jusqu'à la zone de touché.
La défensive des visiteurs bourdonne, provoquant un échappé du ballon des mains du receveur Philpot qui l’avait capté au centre du terrain. L’offensive de Winnipeg de retour sur le terrain, Collaros complète immédiatement une passe de 19 verges au porteur de ballon Oliveira, amenant le marqueur de premier essai à la ligne de 7 de Montréal.
La pénalité pour interférence de passe par Montréal dans la zone de touché amène les Bombers à la zone des buts. Winnipeg marque aussitôt, avec la course sur une verge de Wilson en plein centre, à 09:00.
Ces 21 points marqués en 3:37 pour les visiteurs leur donnent les devants dans le match pour la première fois.
Davis Alexander répond avec la plus belle passe de la rencontre: une bombe de 50 verges à la droite du terrain dans les mains de Mack. Les Alouettes, à la la ligne de 13 des Bombers, complètent la séquence en marquant un touché par la course: Scott III se rend sans être dérangé jusqu'à la zone payante, à 06:37.
Les Alouettes reprennent l'avance. Le troisième quart prend fin avec les Blue Bombers qui menacent à nouveau en offensive.
Quatrième quart
Les Blue Bombers ne tirent plus de l'arrière que par 2 points, à la suite d'un botté de précision complété par Castillo sur 44 verges, avec 12:57 au match.
La défensive des Alouettes cause un autre changement de possession, à 11:24: le porteur de ballon Oliveira court droit devant lui après la remise et perd le précieux objet à cause de l'intervention de Roberson Jr.
Par la suite, Dequoy le ramasse et donne le ballon à son unité offensive, à la ligne de 27 de Winnipeg.
La défensive des Bombers reçoit une pénalité pour avoir accroché le masque protecteur du quart-arrière Alexander, amenant Montréal à la ligne de 13 de l'ennemi, avec 10 minutes à faire à la demi-finale de l'Est.
Scott III court avec le ballon, se fait bloquer à la ligne de 5... mais une mêlée de rugby éclate, avec la ligne offensive qui pousse le porteur de ballon jusqu'à la zone de touché.
De sa ligne de 40, le quart-arrière des Bombers décoche une bombe atteignant Wheatfall à la ligne de 12 de Montréal: premier essai Winnipeg, à 08:23.
Castillo ramène les siens à moins d'un touché, séparant les poteaux avec un botté de précision de 16 verges. Il reste 6:59 à jouer.
... À suivre