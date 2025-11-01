Le football des Alouettes : demi-finale de l'Est

Troisième quart

Le botté d'envoi de Maltos se rend à la ligne de 35 de Winnipeg; Vaval retourne le ballon sur 14 verges. Les Bombers commencent leur séquence offensive à la ligne de 49 dans leur territoire.

Le quart-arrière Collaros réussit son plus beau jeu de la rencontre, en complétant une longue passe de 27 verges à Cobb qui se rend jusqu'à la ligne de 34 de Montréal.

À la ligne des buts, Winnipeg tente la faufilade, se heurtant à la ligne défensive des Alouettes... à deux reprises. Jamais deux sans trois, les Bombers tentent une autre faufilade au troisième essai et marquent leur premier touché du match, à 12:38.

Sous pression, Alexander roule vers sa droite et décoche une mauvaise passe qui est interceptée par Allen des Bombers. Collaros reprend le ballon pour les siens à la ligne de 54 de Montréal, à 11:46.

Le jeu suivant, à 11:30, Winnipeg revient dans le match, grâce à la longue passe de leur quart-arrière, profond à gauche, sur une distance de 48 verges à Wilson qui complète sa course jusqu'à la zone de touché.

La défensive des visiteurs bourdonne, provoquant un échappé du ballon des mains du receveur Philpot qui l’avait capté au centre du terrain. L’offensive de Winnipeg de retour sur le terrain, Collaros complète immédiatement une passe de 19 verges au porteur de ballon Oliveira, amenant le marqueur de premier essai à la ligne de 7 de Montréal.

La pénalité pour interférence de passe par Montréal dans la zone de touché amène les Bombers à la zone des buts. Winnipeg marque aussitôt, avec la course sur une verge de Wilson en plein centre, à 09:00.

Ces 21 points marqués en 3:37 pour les visiteurs leur donnent les devants dans le match pour la première fois.

Davis Alexander répond avec la plus belle passe de la rencontre: une bombe de 50 verges à la droite du terrain dans les mains de Mack. Les Alouettes, à la la ligne de 13 des Bombers, complètent la séquence en marquant un touché par la course: Scott III se rend sans être dérangé jusqu'à la zone payante, à 06:37.

Les Alouettes reprennent l'avance. Le troisième quart prend fin avec les Blue Bombers qui menacent à nouveau en offensive.