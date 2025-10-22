Gain de 2-1 contre les Flames en prolongation

Au terme du formidable duel de gardiens de but qui a opposé Jakub Dobes à Dustin Wolf, c'est le gardien des Canadiens de Montréal qui est sorti vainqueur grâce à Mike Matheson et Ivan Demidov.
Le but de Matheson après une minute de jeu en prolongation à la suite d'un jeu splendide de Demidov a fait basculer le match en faveur du Tricolore (6-2-0, 12 points) qui a vaincu les Flames de Calgary au compte de 2-1.
En glissant avec aisance sur la surface glacée, le jeune Russe a patienté juste ce qu'il fallait avant de remettre la rondelle à Matheson qui n'a pas raté son coup, infligeant ainsi une autre défaite aux Flames (1-6-1, 3 points).
N'eût été de Wolf, les Canadiens l'auraient emporté au moins par trois buts, sans rire... Le jeune gardien a réalisé assez d'arrêts spectaculaires pour remplir une soirée de faits saillants. Wolf a effectué 26 arrêts.
Dobes n'a pas été en reste, lui qui a fait face à quatre supériorités numériques des Flames. Le gardien du Tricolore a repoussé 36 des 37 rondelles dirigées vers lui.
Outre Matheson (2e), Zachary Bolduc (4e) a touché la cible en avantage d'un homme. Nick Suzuki, qui a récolté une mention d'aide, a disputé un match colossal dans toutes les facettes de jeu, tout comme Jake Evans, dans son cas, en désavantage numérique.
Les Canadiens seront à Edmonton, jeudi soir, afin d'y affronter les Oilers.
Une visite du vieux Saddledome
Avant le match, Martin McGuire et Dany Dubé nous ont fait faire le tour du propriétaire, du haut de la passerelle, dans le vieux Saddledome.
Petit délai
La rencontre est retardée de quelques minutes, visiblement en raison d'un pépin technique, rayon éclairage.
Les premiers élans sont plus souvent à l'avantage des joueurs des Flames. Un début de match de ce genre était prévisible.
Les Canadiens écopent de la première pénalité de la rencontre en raison d'un bâton élevé... de Jakub Dobes. Mais le Tricolore n'est nullement inquiété à quatre contre cinq, s'offrant même deux poussées dangereuses vers le gardien des Flames.
Les Canadiens n'arrivent pas à toucher la cible lors de leur premier jeu de puissance, mais ce n'est pas faute d'essayer. Dans les faits, à forces égales ou pas, le gardien Dustin Wolf multiplie les arrêts aussi spectaculaires qu'exceptionnels. Sept des huit tirs du Tricolore jusqu'ici peuvent probablement être considérés comme de bonnes chances de marquer.
Mais le deuxième avantage numérique des Canadiens s'avère payant lorsque Zachary Bolduc fait mouche à l'air d'un tir vif et haut à 17:09.
Les élans sont plus partagés au deuxième tiers, avec Wolf qui s'illustre encore, notamment lors d'une échappée face à Lane Hutson.
Dobes n'est pas en reste, lui qui doit composer avec trois avantages numériques de la formation de Calgary durant la période. Le Tricolore joue avec les Flames... pardon, avec le feu, mais ne se brûle pas.
Wolf poursuit son excellent boulot au début de la troisième période en s'offrant un grand écart face à Nick Suzuki qui s'amenait seul contre lui.
Quelques minutes plus tard, Noah Dobson se fait subtiliser la rondelle en tenant de quitter son territoire et Adam Klapka en profite pour créer l'égalité à 5:56.
Une superbe passe de Juraj Slafkovsky à Nick Suzuki permet aux Canadiens d'avoir une chance en or, mais la rondelle décochée par le capitaine frappe le poteau.
Une séquence de presque deux minutes à quatre contre quatre permet d'autres occasions de marquer, mais les gardiens refusent de céder et on va trancher le débat en prolongation.