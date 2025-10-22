Gain de 2-1 contre les Flames en prolongation

Au terme du formidable duel de gardiens de but qui a opposé Jakub Dobes à Dustin Wolf, c'est le gardien des Canadiens de Montréal qui est sorti vainqueur grâce à Mike Matheson et Ivan Demidov.

Le but de Matheson après une minute de jeu en prolongation à la suite d'un jeu splendide de Demidov a fait basculer le match en faveur du Tricolore (6-2-0, 12 points) qui a vaincu les Flames de Calgary au compte de 2-1.

En glissant avec aisance sur la surface glacée, le jeune Russe a patienté juste ce qu'il fallait avant de remettre la rondelle à Matheson qui n'a pas raté son coup, infligeant ainsi une autre défaite aux Flames (1-6-1, 3 points).