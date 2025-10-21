 Aller au contenu
Baseball
Vladimir Guerrero jr., le joueur le plus utile

Les Blue Jays de retour à la Série mondiale

par 98.5 Sports | Modifié le 21 octobre 2025 à 01:21

Vladimir Guerrero jr., joueur par excellence de la série, et Georges Springer, le héros du match, célèbrent la victoire. / AP/David J. Phillip

Ça aura pris plus de trois décennies, mais les Blue Jays de Toronto sont de retour à la Série mondiale.

Un circuit de trois points de Georges Springer en fin de septième manche a permis aux Blue Jays de faire basculer la rencontre en leur faveur et de remporter par 4-3 le septième match de la série de championnat de la Ligue américaine de baseball.

Vladimir Guerrero jr. a été nommé joueur par excellence de la série de championnat avec sa moyenne de ,385, trois circuits, trois points produits et six points marqués.

Les Blue Jays retournent ainsi à la classique automnale pour la première fois depuis leur deuxième sacre consécutif, en 1993. Ils accueilleront vendredi soir à Toronto les champions en titre du baseball majeur, les Dodgers de Los Angeles.

Springer a retroussé une offrande d’Eduard Bazardo par-dessus la clôture du champ gauche tandis que ses coéquipiers Addison Barger et Isiah Kiner-Falefa étaient sur les sentiers, permettant aux Blue Jays de transformer un déficit de 1-3 en avance de 4-3.

Il s'agissait de son quatrième coup de circuit des séries d'après-saison. Il avait marqué le premier point des Jays sur un simple de Daulton Varsho.

Le releveur Jeff Hoffman a retiré les trois derniers frappeurs des Mariners en neuvième manche pour obtenir le sauvetage.

Julio Rodriguez et Cal Raleigh, à l'aide de circuits, et Josh Naylor, avec un simple, ont produit les points des Mariners qui ont encore raté leur chance d'atteindre la Série mondiale.

