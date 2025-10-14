 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Ouverture de la saison locale du Tricolore contre le Kraken de Seattle

14 octobre 2025

Ouverture de la saison locale du Tricolore contre le Kraken de Seattle
Ouverture de la saison locale du Tricolore contre le Kraken de Seattle / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Ouverture locale du Tricolore: présentations spéciales et hommage à Ken Dryden

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

Après avoir annoncé la prolongation de contrat de huit saisons et 70,8 millions de dollars américains du défenseur Lane Hutson ce lundi et la prolongation des contrats de Jeff Gorton, nouvellement président des opérations hockey de l’équipe, ainsi que du directeur général, Kent Hughes, les Canadiens disputeront leur match inaugural au Centre Bell à Montréal.

Après un séjour de trois parties à l'étranger et fort de quatre points sur une possibilité de six les Canadiens accueillent le Kraken de Seatle.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, pour Cogeco Nouvelles.

Match d'ouverture pour les Canadiens de Montréal

La rencontre est présentée sur les ondes de Cogeco Média dès 18h30 avec l'émission d'avant-match.

