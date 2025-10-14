Le hockey des Canadiens

Après avoir annoncé la prolongation de contrat de huit saisons et 70,8 millions de dollars américains du défenseur Lane Hutson ce lundi et la prolongation des contrats de Jeff Gorton, nouvellement président des opérations hockey de l’équipe, ainsi que du directeur général, Kent Hughes, les Canadiens disputeront leur match inaugural au Centre Bell à Montréal.

Après un séjour de trois parties à l'étranger et fort de quatre points sur une possibilité de six les Canadiens accueillent le Kraken de Seatle.

Écoutez Martin McGuire aborder le tout, mardi midi, pour Cogeco Nouvelles.