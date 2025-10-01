 Aller au contenu
Politique provinciale
Dernière heure

La ministre Caroline Proulx met sur pause ses activités professionnelles

par 98.5 | Modifié le 1er octobre 2025 à 16:24

Caroline Proulx a été nommée ministre responsable des Ainés au début du mois. / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Nommée ministre des Aînés lors du dernier remaniement de François Legault, le 10 septembre, Caroline Proulx a annoncé sur la plateforme X qu’elle mettait sur pause ses activités professionnelles.

Celle qui occupe également les fonctions de ministre responsable de la Condition féminine et de ministre déléguée à la Santé évoque le deuil de sa mère, qu’elle estime ne pas avoir eu le temps de traverser pleinement, comme la principale raison de cette pause.

Caroline Proulx est députée de Berthier depuis octobre 2018. De son élection jusqu’au 10 septembre dernier, elle a occupé le rôle de ministre du Tourisme.

Plus de détails à venir...

