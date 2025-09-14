 Aller au contenu
1940-2025

L'animateur René Homier-Roy s'éteint à 85 ans

par 98.5 | Modifié le 14 septembre 2025 à 14:18

L'animateur et critique René Homier-Roy décède à l'âge de 85 ans / Crédit de Radio-Canada

Le Québec perd une figure importante du paysage culturel et médiatique alors que l'animateur et critique René Homier-Roy décède à l'âge de 85 ans.

C'est sa famille qui a confirmé à Radio-Canada la nouvelle.

L'animateur, qui venait à peine d'accrocher son micro, a marqué autant la presse écrite que la télévision et la radio. Pendant 15 ans, il a animé l'émission C’est bien meilleur le matin sur les ondes d'ICI Première et a toujours partagé sa passion avec ses auditeurs et ses collègues, comme le souligne le chroniqueur et animateur Stéphane Leclair. 

Il mentionne notamment l'apport de cette figure emblématique du monde des médias, qu'il connaissait bien, sur le domaine de la critique artistique.

«Je considère que c'est le père de la critique moderne. C'est quelqu'un qui aime l'art par-dessus tout et qui pense que ça vaut la peine de prendre le temps d'analyser.»

Stéphane Leclair

À écouter

Intervention de Stéphane Leclair

0:00
0:57

