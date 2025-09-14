Le Québec perd une figure importante du paysage culturel et médiatique alors que l'animateur et critique René Homier-Roy décède à l'âge de 85 ans.

C'est sa famille qui a confirmé à Radio-Canada la nouvelle.

L'animateur, qui venait à peine d'accrocher son micro, a marqué autant la presse écrite que la télévision et la radio. Pendant 15 ans, il a animé l'émission C’est bien meilleur le matin sur les ondes d'ICI Première et a toujours partagé sa passion avec ses auditeurs et ses collègues, comme le souligne le chroniqueur et animateur Stéphane Leclair.

Il mentionne notamment l'apport de cette figure emblématique du monde des médias, qu'il connaissait bien, sur le domaine de la critique artistique.