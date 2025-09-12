Éric Trottier devient vice-président des stations parlées de Cogeco Média et ainsi grand patron du 98.5.
Il succède à Pierre Martineau, qui occupait ce poste depuis cinq ans.
Éric Trottier a occupé divers postes clés dans l'industrie des médias depuis plus de 20 ans.
«Éric a consacré sa carrière à défendre la qualité du contenu et à soutenir les différentes équipes pour lesquelles il a œuvré. Il a occupé des postes stratégiques, notamment à La Presse et au Soleil, où il s’est retrouvé au cœur de transformations déterminantes.»
Depuis un an et demi, le journaliste de formation était directeur de la salle des nouvelles, des contenus numériques, des sports et de Radio Circulation, au 98.5.
«Je suis honoré de cette confiance et motivé par la chance de travailler pour la grande famille de Cogeco, avec des équipes passionnées qui partagent le même objectif: offrir aux auditeurs un contenu pertinent, crédible et de grande qualité. Les défis sont nombreux pour l’industrie de la radio en ce moment, mais nous avons tout le talent et la volonté pour réussir à Cogeco Média.»