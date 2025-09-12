 Aller au contenu
Société
Il succède à Pierre Martineau

Éric Trottier nommé vice-président des stations parlées de Cogeco Média

par 98.5 | Modifié le 12 septembre 2025 à 14:55

Éric Trottier nommé vice-président des stations parlées de Cogeco Média
Éric Trottier / Cogeco Media

Éric Trottier devient vice-président des stations parlées de Cogeco Média et ainsi grand patron du 98.5.

Il succède à Pierre Martineau, qui occupait ce poste depuis cinq ans. 

Éric Trottier a occupé divers postes clés dans l'industrie des médias depuis plus de 20 ans.

«Éric a consacré sa carrière à défendre la qualité du contenu et à soutenir les différentes équipes pour lesquelles il a œuvré. Il a occupé des postes stratégiques, notamment à La Presse et au Soleil, où il s’est retrouvé au cœur de transformations déterminantes.»

La présidente de Cogeco Média, Caroline Jamet

Depuis un an et demi, le journaliste de formation était directeur de la salle des nouvelles, des contenus numériques, des sports et de Radio Circulation, au 98.5.

«Je suis honoré de cette confiance et motivé par la chance de travailler pour la grande famille de Cogeco, avec des équipes passionnées qui partagent le même objectif: offrir aux auditeurs un contenu pertinent, crédible et de grande qualité. Les défis sont nombreux pour l’industrie de la radio en ce moment, mais nous avons tout le talent et la volonté pour réussir à Cogeco Média.»

Éric Trottier

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Postes Canada: fin de la livraison des circulaires dès lundi
La commission
Postes Canada: fin de la livraison des circulaires dès lundi
0:00
5:43
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
Radio textos
Les hommes souffrent-ils davantage du célibat?
0:00
21:14
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30