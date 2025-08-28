Victoire en trois manches

Félix Auger-Aliassime s'est qualifié pour le troisième tour des Internationaux de tennis des États-Unis, jeudi soir, à New York.

Le Québécois l'a emporté en trois manches de 6-1, 7-6 (4) et 7-6 (5) face à Roman Safiullin.

Auger-Aliassime a maintenu un pourcentage de premier service de 70 % en plus de réaliser 14 as.

Il rejoint ainsi au troisième tour son compatriote Denis Shapovalov qui a inscrit 29 as en début de journée pour vaincre le Français Valentin Royer en quatre manches de 7-6, 3-6, 7-6 et 6-3.

En revanche, le Québécois Gabriel Diallo s'est incliné en trois manches de 7-5, 6-3 et 7-5 face à l'Espagnol Jaume Munar.