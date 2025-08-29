Le 98.5 est fier de présenter une programmation sportive bonifiée pour la saison de radio qui s’amorce. Dès lundi 1er septembre, le 98.5 et l’ensemble des radios parlées de Cogeco Média offriront des soirées 100% dédiées au monde du sport, pour le plus grand bonheur de ses amateurs.

Du lundi au jeudi, l’animateur Mario Langlois et ses nombreux collaborateurs vous donnent rendez-vous de 18h30 à 21h à l’émission Les amateurs de sports, le plus important magazine d’actualité sportive au Québec. L'émission a d'ailleurs récolté 28 parts de marché au printemps dernier selon le sondage Numeris, dépassant largement la concurrence.

Tony Marinaro et José Théodore

D’ailleurs, deux nouvelles voix de prestige se joignent à l’équipe de Mario Langlois cette saison. Le lundi à 19h, Tony Marinaro débarque avec son style unique et sans détour pour décortiquer l’actualité entourant les Canadiens de Montréal. Le mercredi, toujours à 19h, place au franc-parler de José Théodore, qui promet des analyses aussi directes que percutantes.

Et ce n’est pas tout : Les amateurs de sports sera en prolongation jusqu’à minuit vendredi. Dès 19h, Mario Langlois offrira le segment Premier trio, en compagnie de Tony Marinaro, Stéphane Waite et un invité surprise par semaine, pour un débat enflammé sur l’actualité sportive, dont le hockey.

Puis, cap sur Ça sent la coupe, où Mario et son complice, Pierre Gervais, accueilleront des invités issus de tous les horizons pour partager leur passion du sport ainsi que des confidences et des secrets de coulisses, le tout autour d’une bonne bouteille de vin.

Du lundi au jeudi, de 21h à minuit, l’animateur Jérémie Rainville animera pour sa part la très populaire émission Bonsoir les sportifs. Le journaliste Jeremy Filosa livrera les résultats sportifs de la soirée. Analyses, réactions d’après-matchs, mais surtout, discussions enflammées avec les auditeurs sont au rendez-vous.

Bonsoir les sportifs sera diffusé après chaque partie de hockey des Canadiens ou après chaque match des Alouettes de Montréal.

À nos soirées 100% sportives, s’ajoute le nouveau chroniqueur sportif à l’émission Lagacé le matin, Jean-Michel Bourque, ainsi que Meeker Guerrier jouant le même rôle pour Le Québec maintenant. Louis Jean, Evelyne Audet et Jean-François Baril complètent l’équipe d’animateurs et de chroniqueurs sportifs du 98.5.

Le hockey des Canadiens

Encore une fois cette saison, le 98.5 radiodiffusera les matchs des Canadiens de Montréal, animés par le descripteur Martin McGuire et l’analyste Dany Dubé, ainsi que les parties des Alouettes de Montréal, avec le descripteur Jean St-Onge et l’analyste Jean-Philippe Bolduc.

Avec cette programmation enrichie, le 98.5 confirme plus que jamais sa position de média incontournable pour tous les amateurs de sports au Québec.