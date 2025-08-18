 Aller au contenu
Société
Par lettre

Fiasco SAAQclic: une lanceuse d’alerte a prévenu le gouvernement en 2017

par Cogeco Nouvelles et 98.5 | Modifié le 18 août 2025 à 13:26

Fiasco SAAQclic: une lanceuse d’alerte a prévenu le gouvernement en 2017
On a appris ce lundi à la commission Gallant qu'une lanceuse d'alerte a informé le gouvernement en 2017 de certaines irrégularités dans la transition numérique de la SAAQ. / La Presse Canadienne

Une lanceuse d'alerte a informé le gouvernement en 2017 de certaines irrégularités dans la transition numérique de la SAAQ. 

La lettre envoyée par Pascale St-Hilaire, alors directrice générale de la planification et de la performance, a été présentée ce lundi matin à la commission Gallant, qui reprenait ses travaux à Montréal. 

Cette cadre avait été embauchée pour superviser le déploiement du Carrefour de services numérique (CASA).

La lettre, jusqu'aujourd'hui confidentielle, est titrée Enjeux majeurs à la SAAQ.

Voici un passage :

«Je crois que les comportements, les positions d'influence et les propos de M. Malenfant soulèvent des questionnements éthiques relatifs au respect de ses obligations d'administrateur d'État, des divers règlements et directives en gestion contractuelle ainsi que des meilleures pratiques de gestion au sein de la fonction publique. En sus des exemples cités plus haut, il prétend qu'il va devenir le futur président de la SAAQ et il se dit favorisé par les autorités concernées. Puis, le 14 octobre 2016, il m'a envoyée à la maison sans la moindre raison. Il a simplement invoqué un manque de "fit" avec lui et certains de ses proches (sa "garde"). Il m'a fait escorter de mon bureau à la sortie de l'édifice par une gestionnaire des ressources humaines.»

Pascale St-Hilaire

L'un des destinataires de cette lettre, l'ex-ministre des Transports Laurent Lessard, a témoigné à la commission Gallant, ce lundi.

En poste sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, il soutient que sa chef de cabinet a fait un suivi avec la lanceuse d'alerte, et a informé son collègue au Conseil du Trésor, Pierre Moreau, et la PDG de la SAAQ, Nathalie Tremblay. 

L'ex-ministre libéral Laurent Lessard sait que la PDG de l'époque a rencontré Pascale St-Hilaire, qui avait été démise de ses fonctions par Karl Malendant, à cette époque grand patron du projet numérique de SAAQclic.

Il a cependant déclaré ne pas savoir quel suivi a été fait par la suite.

Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger
La commission
«L'image d'Air Canada sera longtemps entachée par le conflit» -Marc Ranger
0:00
16:33
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
Le Québec maintenant
«Il faut faire davantage équipe: c'est un état d'esprit» -Isabelle Dessureault
0:00
14:31
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00