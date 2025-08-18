Par lettre

Une lanceuse d'alerte a informé le gouvernement en 2017 de certaines irrégularités dans la transition numérique de la SAAQ.

La lettre envoyée par Pascale St-Hilaire, alors directrice générale de la planification et de la performance, a été présentée ce lundi matin à la commission Gallant, qui reprenait ses travaux à Montréal.

Cette cadre avait été embauchée pour superviser le déploiement du Carrefour de services numérique (CASA).

La lettre, jusqu'aujourd'hui confidentielle, est titrée Enjeux majeurs à la SAAQ.

Voici un passage :