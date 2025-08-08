Attaque contre une université d'Atlanta

La personne qui a ouvert le feu dans l'université Emory à Atlanta a été tuée selon la police locale.

Un individu a ouvert le feu dans l'université Emory à Atlanta cet après-midi. Aucun civil n'a été blessé lors de l'attaque.

Un policier a par contre perdu la vie en tentant d'interpeller le suspect.

Le tireur aurait ciblé le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) situé sur le campus.

À 20h30 l'évacuation de l'établissement était toujours en cours.

Le journaliste du réseau Cogeco Thomas Mercier s'est entretenu avec le docteur et professeur Julien Cavanagh qui se trouvait sur le campus de l'université Emory au moment de l'attaque.