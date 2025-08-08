 Aller au contenu
Justice et faits divers
Attaque contre une université d'Atlanta

Un homme tue un policier avant d'être abattu à l'université Emory

par 98.5 | Modifié le 8 août 2025 à 20:55

Importante présence policière autour de l'université Emory à Atlanta. / The Associated Press / Mike Stewart

La personne qui a ouvert le feu dans l'université Emory à Atlanta a été tuée selon la police locale.

Un individu a ouvert le feu dans l'université Emory à Atlanta cet après-midi. Aucun civil n'a été blessé lors de l'attaque.

Un policier a par contre perdu la vie en tentant d'interpeller le suspect.

Le tireur aurait ciblé le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) situé sur le campus.

À 20h30 l'évacuation de l'établissement était toujours en cours.

Le journaliste du réseau Cogeco Thomas Mercier s'est entretenu avec le docteur et professeur Julien Cavanagh qui se trouvait sur le campus de l'université Emory au moment de l'attaque.

À écouter

Entrevue avec Julien Cavanagh

0:00
8:42
