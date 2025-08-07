Le 98.5 dévoile sa programmation d'automne

L’équipe du 98.5 est fière de lever le voile sur sa programmation d'automne 2025, qui est remplie de visages familiers et de quelques nouveautés prometteuses pour une rentrée radiophonique sans pareille.

Dès le 11 août, les auditeurs retrouveront leurs animatrices et animateurs préférés et découvriront de nouvelles voix pour les accompagner au quotidien.

Le retour très attendu des favoris

Dès 5h30, les jours de semaine commenceront avec l'équipe de Patrick Lagacé. Toujours fidèle au poste, l’animateur sera de retour pour analyser l'actualité et vous informer grâce à des chroniques intelligentes et des entrevues menées en profondeur.

Toujours en matinée, Marie-Ève Tremblay sera de nouveau à la barre de la populaire émission Radio textos. Sur l'heure du midi, l'incontournable duo formé de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reviendra en ondes pour partager des discussions vives et pertinentes à l'émission La commission. Finalement, pour le retour à la maison, Philippe Cantin et ses collaborateurs proposeront leurs riches contenus dans le cadre de l’émission Le Québec maintenant.

Des nouveautés et plus de sport

Le 98.5 est fier d'annoncer l'arrivée d'un nouveau collaborateur aux sports à Lagacé le matin, soit Jean-Michel Bourque, un chroniqueur sportif reconnu, notamment pour son travail à LCN et TVA.

Autre grande nouveauté de la saison: les soirées 100% sport! Celles-ci seront offertes dès le 2 septembre pour le plus grand bonheur des passionnés.

Du lundi au vendredi dès 18h30, l'émission Les amateurs de sports, animée par Mario Langlois, sera le prélude parfait à une soirée dédiée au sport. Puis, à 21h, place à Jérémie Rainville qui animera l'émission Bonsoir les sportifs.