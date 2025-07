Spectaculaire remontée

Ça ne s'améliore pas en deuxième demie. Les Alouettes perdent une contestation et, sur le jeu suivant, les Argonauts marquent leur deuxième touché du match, une réception de 14 verges de David Ungerer: 25-7 pour les visiteurs.

Les Alouettes orchestrent finalement une poussée digne de mention qui se termine avec une passe de touché de 10 verges d'Alexander à Cole Spieker... lors d'un troisième jeu et quatre verges à franchir. Plus que 11 points d'écart.

Et il n'y en a plus que cinq après le touché marqué sur une course de 5 verges de Sean Thomas-Erlington au quatrième quart. La transformation de deux points est toutefois ratée:25-20.

Les Alouettes semblent avoir marqué ce qui serait le touché vainqueur par la suite, mais Cole Spieker se fait arracher le ballon à l'entrée de la zone des buts, ballon récupéré par les Argonauts.

Cause perdue? Non. Les Alouettes reprennent le ballon après un sac du quart. Quelques secondes plus tard, Alexander porte lui-même le ballon dans la zone des buts et se blesse à la cuisse. La gauche, cette fois. La transformation de deux points est ratée: 26-25 Alouettes.

Les Argonauts tentent un ultime retour, mais Kabion Ento intercepte une passe de Arbuckle quand ce dernier est plaqué par Marc-Antoine Dequoy qui est passé à un cheveu d'écoper une punition sur la séquence.

Victoire à l'arraché pour les Alouettes, pas de doute là-dessus.