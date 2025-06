Sondages Numeris – Printemps 2025

Rythme, CKOI et The Beat

De son côté, Rythme 105.7 s'impose comme la radio musicale francophone numéro 1 à Montréal avec une part de 11,2% en 25-54, enregistrant ainsi une hausse de quatre parts en comparaison au printemps dernier. Chez les femmes de 25 à 54 ans, elle fait un bond de six parts.

«L’équipe de Rythme est fière des résultats obtenus et tient à saluer la fidélité et l’engagement indéfectibles de ses auditrices et et auditeurs», commente pour sa part Jean-Sébastien Lemire, vice-président stations musicales - The Beat 92.5 et Rythme 105.7.

Beau bulletin aussi pour CKOI, qui demeure la station musicale préférée des adultes de 25-44 ans et pour The Beat 92.5, toujours numéro 1 parmi les stations musicales anglophones à Montréal, chez les adultes de 25-54 ans.

Tous les résultats mentionnés témoignent de l'excellent travail de nos équipes et de leur engagement envers une radio d'une très grande qualité. Notre programmation rigoureuse continue de séduire un auditoire fidèle.

Nous en sommes fiers et comptons poursuivre sur cette lancée.