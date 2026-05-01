 Aller au contenu
Série Canadiens - Lightning

Ambiance endiablée autour du Centre Bell avant le match six

par FM93

0:00
5:01

Entendu dans

Paul Raphaël et Pascale Picard

le 1 mai 2026 17:50

Avec

Paul-Raphaël Charron
Paul-Raphaël Charron
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin

et autres

Ambiance endiablée autour du Centre Bell avant le match six
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin aborder les festivités autour du Centre Bell à l'aube de la sixième rencontre entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, vendredi, en compagnie de Paul Raphaël et Pascale Picard.

Vous aimerez aussi

Qu’est-ce que les Oilers voudraient des Canadiens pour Connor McDavid?
Le hockey des Canadiens
Qu’est-ce que les Oilers voudraient des Canadiens pour Connor McDavid?
0:00
10:57
«Je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance»
Signé Lévesque
«Je ne pense pas qu'ils auraient pu livrer une meilleure performance»
0:00
7:01
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Paul Raphaël et Pascale Picard

«La passion m'a permis d'obtenir cette performance» -Laurent Dubreuil
Rattrapage
Un podium dédié à sa famille
«La passion m'a permis d'obtenir cette performance» -Laurent Dubreuil
Démission de Legault: «J'étais complètement renversé» -Bernard Drainville
Rattrapage
Le premier ministre démissionne
Démission de Legault: «J'étais complètement renversé» -Bernard Drainville