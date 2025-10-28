Les Dodgers mènent 2-1

Il aura fallu attendre à la 18e manche pour connaître le dénouement du match numéro 3 entre les Blue Jays et les Dodgers. C'est finalement Freddie Freeman qui est venu donner la victoire à Los Angeles qui mène maintenant 2 à 1.

Deuxième plus long match de l'histoire de la Série mondiale, records battus, Shohei Ohtani impressionne, blessure pour Goerge Springer... Plusieurs éléments sont à retenir de cette soirée.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif de Cogeco Nouvelles qui couvre les Blue Jays à Los Angeles, faire le point sur la rencontre au micro de Jean-Philippe Guy.