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Nouveau sondage au Québec

«Avec ces chiffres, on se dirige vers une Assemblée nationale multicolore»

par 98.5 | Modifié le 16 juin 2026 à 16:19

«Avec ces chiffres, on se dirige vers une Assemblée nationale multicolore»
Le plus récent sondage laisse entrevoir une course à trois partis plus serrée que prévu en octobre prochain. / Photos: Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

À écouter

«Avec ces chiffres, on se dirige vers une Assemblée nationale multicolore»

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
11:39

Le plus récent sondage sur les intentions de vote au Québec réalisé par la firme Pallas Data laisse entrevoir une course à trois partis plus serrée que prévu en octobre prochain.

Alors que le Parti québécois et le Parti libéral se partageaient l’affiche, l’arrivée de Christine Fréchette à la tête de la Coalition avenir Québec semble avoir séduit les électeurs.

Le Parti québécois demeure en tête avec 29% des intentions de vote contre 25% pour le Parti libéral et 20% pour la CAQ.

Écoutez les différentes réactions à ce sondage sur nos ondes mardi.

À écouter

«Ce n'était pas une défense qui était très convaincante»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
0:00
11:45

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