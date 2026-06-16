Nouveau sondage au Québec

Le plus récent sondage sur les intentions de vote au Québec réalisé par la firme Pallas Data laisse entrevoir une course à trois partis plus serrée que prévu en octobre prochain.

Alors que le Parti québécois et le Parti libéral se partageaient l’affiche, l’arrivée de Christine Fréchette à la tête de la Coalition avenir Québec semble avoir séduit les électeurs.

Le Parti québécois demeure en tête avec 29% des intentions de vote contre 25% pour le Parti libéral et 20% pour la CAQ.

Écoutez les différentes réactions à ce sondage sur nos ondes mardi.