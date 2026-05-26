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Il y en aura 66 de plus sur le réseau routier

Radars photo: «trappe à tickets» ou sécurité accrue?

par Cogeco Média | Modifié le 26 mai 2026 à 15:34

Radars photo: «trappe à tickets» ou sécurité accrue?
Un total de 66 radars photos seront installés au cours des deux prochaines années sur le réseau routier Québécois. / mbruxelle / Adobe Stock

Un total de 66 radars photo seront installés au cours des deux prochaines années sur le réseau routier Québécois. 

Le ministre des Transport et de la Mobilité durable a signé un contrat pour en faire l'acquisition. 

Avec cet ajout, il y aura deux fois plus de radars photo qu’à l’heure actuelle.

Nicolas Saunier, professeur titulaire du Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal, assure que ces radars fonctionnent pour diminuer les accidents mortels. 

À écouter

Les radars photo: payants, punitifs, mais surtout préventifs

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
12:18

Le gouvernement du Québec cible particulièrement les zones scolaires et les zones de travaux.

Les premiers appareils seront livrés d’ici la fin de l’été. 

Faut-il crier à la «trappe à tickets» ou applaudir la sécurité près de nos écoles? 

À écouter

Le ministère des Transports a commandé 66 radars photo: bonne idée?

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
0:00
23:25

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