Il y en aura 66 de plus sur le réseau routier

Un total de 66 radars photo seront installés au cours des deux prochaines années sur le réseau routier Québécois.

Le ministre des Transport et de la Mobilité durable a signé un contrat pour en faire l'acquisition.

Avec cet ajout, il y aura deux fois plus de radars photo qu’à l’heure actuelle.

Nicolas Saunier, professeur titulaire du Département des génies civil, géologique et des mines à Polytechnique Montréal, assure que ces radars fonctionnent pour diminuer les accidents mortels.