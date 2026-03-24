44e but de Caufield, 41 arrêts de Dobes

À mi-chemin de la première période, les Canadiens de Montréal avaient deux buts de retard et un seul tir au but. Quand la sirène s’est fait entendre après 60 minutes de jeu, le Tricolore avait sa 39e victoire de la saison en poche.

Cinq buts dans riposte - dont le 44e de la saison de Cole Caufield - ont permis aux Canadiens de l’emporter 5-2 contre les Hurricanes de la Caroline, mardi, au Centre Bell, premier d’une séquence de quatre matchs en six jours.

Outre Caufield (44e), Juraj Slafkovsky (28e), Olivier Kapanen (21e), Ivan Demidov (15e) et Jake Evans (11e) - dans un filet désert - ont complété la marque pour le Tricolore (39-31-10, 88 points). Caufield, Slafkovsky et Demidov ont ajouté une mention d’aide.

Jakub Dobes, qui a stoppé deux échappées, a été fumant avec une performance de 41 arrêts.

Payant au classement

En raison des défaites des Bruins contre les Maple Leafs de Toronto et des Red Wings contre les Sénateurs, les Canadiens (88 points) ont deux points d'avance au classement sur la formation de Boston (86), trois sur celle d'Ottawa (85) et quatre contre celle de Detroit (84) avec un match en mains sur chacune de ces équipes.

Nikolaj Ehlers (22e) et Jordan Staal (18e) ont été les marqueurs des Hurricanes (45-20-6, 96 points). Frederik Andersen a accordé quatre buts sur 19 lancers.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, jeudi, afin d'affronter les Blue Jackets de Columbus.

Mauvais début pour Anderson

Josh Anderson est de retour au jeu, mais sa pénalité en début de première période mène au but de Nicolaj Ehlers à 2:26.

Les Hurricanes dominent sur tous les aspects du jeu et ils ajoutent à la marque quand le défensive du Tricolore laisse Jordan Staal fin seul non loin du filet avec le résultat prévisible.

Les joueurs des Canadiens obtiennent leur deuxième tir de la période à mi-chemin de l'engagement. Les Hurricanes en ont déjà dix au compteur...

En revanche, le troisième tir du Tricolore fait mouche: celui de la pointe de Jayden Struble, qui est dévié au passage par Oliver Kapanen, à 12:11.