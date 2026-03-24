44e but de Caufield, 41 arrêts de Dobes

À mi-chemin de la première période, les Canadiens de Montréal avaient deux buts de retard et un seul tir au but. Quand la sirène s’est fait entendre après 60 minutes de jeu, le Tricolore avait sa 39e victoire de la saison en poche.
Cinq buts dans riposte - dont le 44e de la saison de Cole Caufield - ont permis aux Canadiens de l’emporter 5-2 contre les Hurricanes de la Caroline, mardi, au Centre Bell, premier d’une séquence de quatre matchs en six jours.
Outre Caufield (44e), Juraj Slafkovsky (28e), Olivier Kapanen (21e), Ivan Demidov (15e) et Jake Evans (11e) - dans un filet désert - ont complété la marque pour le Tricolore (39-31-10, 88 points). Caufield, Slafkovsky et Demidov ont ajouté une mention d’aide.
Jakub Dobes, qui a stoppé deux échappées, a été fumant avec une performance de 41 arrêts.
Payant au classement
En raison des défaites des Bruins contre les Maple Leafs de Toronto et des Red Wings contre les Sénateurs, les Canadiens (88 points) ont deux points d'avance au classement sur la formation de Boston (86), trois sur celle d'Ottawa (85) et quatre contre celle de Detroit (84) avec un match en mains sur chacune de ces équipes.
Nikolaj Ehlers (22e) et Jordan Staal (18e) ont été les marqueurs des Hurricanes (45-20-6, 96 points). Frederik Andersen a accordé quatre buts sur 19 lancers.
Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, jeudi, afin d'affronter les Blue Jackets de Columbus.
Mauvais début pour Anderson
Josh Anderson est de retour au jeu, mais sa pénalité en début de première période mène au but de Nicolaj Ehlers à 2:26.
Les Hurricanes dominent sur tous les aspects du jeu et ils ajoutent à la marque quand le défensive du Tricolore laisse Jordan Staal fin seul non loin du filet avec le résultat prévisible.
Les joueurs des Canadiens obtiennent leur deuxième tir de la période à mi-chemin de l'engagement. Les Hurricanes en ont déjà dix au compteur...
En revanche, le troisième tir du Tricolore fait mouche: celui de la pointe de Jayden Struble, qui est dévié au passage par Oliver Kapanen, à 12:11.
On en reste là d'ici la fin de la période, mais Sebastian Aho écope d'une pénalité aux dépens de Cole Caufield avec une seconde à écouler à l'engagement.
Le Tricolore aura droit à un jeu de puissance en début de période médiane.
Le Tricolore rate une fichue de belle occasion de créer l'égalité au début du deuxième tiers.
Il reste 39 secondes à la pénalité à Aho lorsque K'Andre Miller se retrouve lui aussi au cachot. Mais à cinq contre trois et puis à cinq contre quatre, les Canadiens ne dirigent que deux tirs au but vers le filet des Hurricanes.
Ça prend donc l'homme des grandes occasions... Quelques minutes plus tard, Andersen accorde un long retour que Cole Caufield loge dans le filet à 5:49.
Les Canadiens maintiennent la pression et ils ajoutent à la marque à 9:18 quand un tir de Noah Dobson est dévié par Caufield avant de ricocher sur Juraj Slafkovsky posté devant le filet.
Tout le monde croit - Caufiled aussi - que le franc-tireur du Tricolore vient de marquer son 45e but de la saison, mais il s'agit bel et bien du 28e de la campagne de Slafkovsy.
Des pénalités mineures de chaque côté placent les deux clubs à quatre contre quatre, puis Sean Walker fait tomber Noah Dodson.
Les Canadiens ont donc droit à un quatre contre trois de 54 secondes qui ne mène à rien, mais ils auront encore 62 secondes à cinq contre quatre au début du troisième engagement.
Les Canadiens n'arrivent pas à concrétiser leurs chances d'entrée de jeu, mais ils passent à un cheveu d'ajouter à leur avance quand Ivan Demidov met le turbo en marche et passe au travers de l'unité défensive des Hurricanes.
Il fait tout, finalement, sauf marquer, quand il perd la rondelle après avoir déjoué Andersen.
Slafkovsky envoie malencontreusement une rondelle dans la foule, ce qui permet aux Hurricanes de déployer leur attaque à cinq, mais Dobes résiste.
Quelques instants plus tard, le défenseur K'Andre Miller joue mollement et perd la rondelle à la ligne bleue du Tricolore, au moment où Demidov fonçait vers lui.
Le Russe laisse le défenseur sur place et, cette fois, il déjoue Andersen d'une double feinte à 13:53.
Les Hurricanes retirent leur gardien et Jake Evans met un terme à la soirée de travail des deux équipes.