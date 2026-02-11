La revanche de la Canadienne

 Aller au contenu
Mboko s'offre la 5e tête de série et file en quarts à Doha

Victoria Mboko avance en quart de finale. / (AP Photo/Aaron Favila)

Mercredi, la Canadienne Victoria Mboko a signé l'un des exploits de sa jeune carrière en éliminant la Russe Mirra Andreeva au troisième tour. 

Dans un duel épique de plus de deux heures, la 13e joueuse mondiale l’a emporté 6-3, 3-6, 7-6(5).

Pourtant, Mboko est revenue de loin: menée au troisième set, elle a sauvé une balle de match avant de forcer un bris d’égalité décisif. 

Solide au service (71% de points gagnés sur sa première balle), l'athlète de 19 ans prend ainsi une revanche éclatante sur celle qui l'avait surclassée en finale à Adélaïde. 

En quarts de finale, la championne de l'Omnium Banque Nationale retrouvera la gagnante du choc entre Qinwen Zheng et Elena Rybakina.

