Face au Wild du Minnesota

Le deuxième but du match de Kirill Kaprizov, inscrit en avantage numérique après 3:38 de jeu en prolongation, lundi, a causé la perte des Canadiens de Montréal qui se sont inclinés 4-3 face au Wild, au Minnesota.

Le Tricolore (31-17-8, 70 points) rate ainsi l'occasion de remporter un premier match dans le domicile du Wild depuis 2011.

C'est une pénalité à Phillip Daneault qui a permis au Wild (33-14-10, 76 points) de déployer son jeu de puissance. En revanche, les arbitres n'ont pas sévi pour ce qui aurait pu être une pénalité pour obstruction envers Nick Suzuki.

Brendan Gallagher (5e), Ivan Demidov (12e) et Kirby Dach (7e) ont inscrit les buts des Canadiens, curieusement, au tout début ou à la fin d'une période: Gallagher avec 52 secondes à faire en première, Demidov avec 17 secondes à jouer en deuxième et Dach, après seulement 12 secondes de jeu au troisième tiers.

Jakub Dobes, qui a été faible sur le premier but du Wild, a été très solide par la suite. Il a fait face à 24 rondelles.

Outre Kaprizov (31e, 32e), Joel Eriksson Ek (15e) et Brock Faber (13e) ont fait mouche pour les vainqueurs. Le défenseur Quinn Hughes, qui a été de toutes les attaques et les relances, a obtenu trois mentions d'aide. Filip Gustavsson a fait face à 20 tirs.

Les Canadiens disputeront leur dernier match avant la pause olympique, mercredi, à Winnipeg, face aux Jets.

Dobes surpris

Le Wild ne perd pas de temps et il s'inscrit à la marque lors de son premier tir au but, par l'entremise de Joel Eriksson Ek. Jakub Dobes a été totalement surpris par le tir qui fait mouche après 38 secondes de jeu.

Après plusieurs minutes de jeu sans trop de réelles occasions de marquer, le Wild double la mise à 15:48. Le 31e but de la saison de Kirill Kaprizov.

Après un but dans la première minute de jeu, on a droit à un but dans la dernière, cette fois, gracieuseté de Brendan Gallagher qui déborde Quinn Hughes et qui mystifie le gardien Filip Gustsvsson avec 52 secondes à disputer au cadran.