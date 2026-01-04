Le hockey des Canadiens

Les Canadiens reprennent l'action moins de 24h après avoir subi une défaite de 2 à 0 face aux Blues. Les troupes de Martin St-Louis compléteront leur voyage sur la route dimanche face aux Stars et seront de retour au Centre Bell ce mercredi.

Le CH fera face à une puissance de la Ligue nationale alors que les Stars pointent au 3e rang du classement général avec une fiche de 25-9-7. Les joueurs du Texas devraient être bien reposés, eux qui n'ont pas joué depuis le début de l'année 2026.

Écoutez le match entre les Canadiens et les Stars à Dallas, dimanche dès 14h, avec Martin et Jérémie sur les plateformes de Cogeco Média.