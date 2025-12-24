Premier contrat professionnel

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a annoncé la signature d'un contrat d'entrée de trois saisons avec le défenseur Bryce Pickford.

L'entente sera valide de 2026-2027 à 2028-2029.

Sélectionné au 81e rang lors du repêchage de 2025, le capitaine des Tigers de Medicine Hat connaît une saison exceptionnelle dans la WHL.

Avec 25 buts en seulement 31 matchs, le natif d'Edmonton domine actuellement les buteurs de sa ligue.

Âgé de 19 ans, le double champion de la coupe Ed-Chynoweth s'impose comme un espoir de premier plan pour la brigade défensive montréalaise.