 Aller au contenu
Hockey
Premier contrat professionnel

Contrat de trois ans pour Bryce Pickford avec les Canadiens

par 98.5 | Modifié le 24 décembre 2025 à 11:50

Contrat de trois ans pour Bryce Pickford avec les Canadiens
Bryce Pickford / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a annoncé la signature d'un contrat d'entrée de trois saisons avec le défenseur Bryce Pickford.

L'entente sera valide de 2026-2027 à 2028-2029.

Sélectionné au 81e rang lors du repêchage de 2025, le capitaine des Tigers de Medicine Hat connaît une saison exceptionnelle dans la WHL.

Avec 25 buts en seulement 31 matchs, le natif d'Edmonton domine actuellement les buteurs de sa ligue.

Âgé de 19 ans, le double champion de la coupe Ed-Chynoweth s'impose comme un espoir de premier plan pour la brigade défensive montréalaise.

Vous aimerez aussi

«Jacob Fowler est en train de laisser sa carte de visite»
Lacroix le matin
«Jacob Fowler est en train de laisser sa carte de visite»
0:00
6:58
«Le cadeau de Noël est arrivé plus de bonne heure que prévu» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«Le cadeau de Noël est arrivé plus de bonne heure que prévu» -Martin St-Louis
0:00
11:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.