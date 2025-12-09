 Aller au contenu
Hockey
Problèmes de gardiens

Les Canadiens rappellent Jacob Fowler du Rocket

par 98.5 Sports

Les Canadiens rappellent Jacob Fowler du Rocket
Jacob Fowler. / PC/Graham Hughes

Les Canadiens de Montréal ont rappelé trois joueurs du Rocket de Laval, mardi soir, après le cuisant revers de 6-1 contre le Lightning de Tampa Bay.

Du nombre, le gardien Jacob Fowler, ce qui n'est pas si étonnant dans la mesure que Samuel Montembeault et Jakub Dobes ont complètement perdu leurs repères.

Quelques minutes avant l'annonce des Canadiens, l'analyste du 98.5 Sports, Dany Dubé, disait justement que le Tricolore allait devoir vivre un ménage à trois avec ses gardiens.

L'attaquant Owen Beck et le défenseur Adam Engstrom ont également été rappelés.

Vous aimerez aussi

«Il faut que tu crées de la surenchère» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«Il faut que tu crées de la surenchère» -Dany Dubé
0:00
8:34
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
Le Québec maintenant
Canadiens-Lightning: des philosophies qui se ressemblent
0:00
4:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.