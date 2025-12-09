Problèmes de gardiens

Les Canadiens de Montréal ont rappelé trois joueurs du Rocket de Laval, mardi soir, après le cuisant revers de 6-1 contre le Lightning de Tampa Bay.

Du nombre, le gardien Jacob Fowler, ce qui n'est pas si étonnant dans la mesure que Samuel Montembeault et Jakub Dobes ont complètement perdu leurs repères.

Quelques minutes avant l'annonce des Canadiens, l'analyste du 98.5 Sports, Dany Dubé, disait justement que le Tricolore allait devoir vivre un ménage à trois avec ses gardiens.

L'attaquant Owen Beck et le défenseur Adam Engstrom ont également été rappelés.