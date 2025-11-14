 Aller au contenu
Société
Pas de grève le 15 et 16 novembre

Entente entre la STM et le syndicat

par 98.5 | Modifié le 14 novembre 2025 à 20:23

Entente entre la STM et le syndicat
Les chauffeurs d'autobous et de métro en grève / The Canadian Press

Une entente de principe a été conclue in extremis entre la Société de Transports de Montréal et son syndicat des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métros, vendredi soir.

Cette entente, intervenue après sept jours de négociations intensives, évite donc aux usagers du transport en commun de Montréal les deux jours de grève prévue cette fin de semaine qui les auraient privés des services d'autobus et de métro.

Les 4500 membres du syndicat auront maintenant jusqu'à la fin de l'année pour se prononcer sur cette entente de principe au sujet de laquelle rien ne sera dévoilé tant que le résultat du vote ne sera pas connu.

Le président de la section locale 1983 du SCFP Frédéric Therrien a déclaré que l'objectif était d'en arriver à une entente négociée et s'est dit fier d'y être parvenu.

L'entente est intervenue à 19h vendredi alors que la grève devait être déclenchée à minuit une.

