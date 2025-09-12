400 étudiants devront être relocalisés

CIME-FM rapporte qu'une école primaire de Prévost a été la proie d'un incendie majeur vendredi soir.

L'école primaire Val-Des-Monts, à Prévost dans les Laurentides, a été la proie d'un énorme incendie vendredi soir.

La présence de près de 70 pompiers de Prévost et des municipalités avoisinantes n'a pas été suffisante pour contrôler les flammes.

Vraisemblablement, l'école, dont une partie a été construite dans les années 1960, sera une perte totale.

Écoutez le maire de Prévost, Paul Germain, commenter la situation à notre collègue de CIME, Luc Lefèbvre.