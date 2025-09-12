 Aller au contenu
Société
400 étudiants devront être relocalisés

Incendie majeur dans une école primaire de Prévost

par 98.5 | Modifié le 12 septembre 2025 à 23:08

Incendie majeur dans une école primaire de Prévost
L'école primaire Val-Des-Monts accueillait près de 400 étudiants. / Luc Lefèbvre de CIME-FM

CIME-FM rapporte qu'une école primaire de Prévost a été la proie d'un incendie majeur vendredi soir.

L'école primaire Val-Des-Monts, à Prévost dans les Laurentides, a été la proie d'un énorme incendie vendredi soir.

La présence de près de 70 pompiers de Prévost et des municipalités avoisinantes n'a pas été suffisante pour contrôler les flammes.

Vraisemblablement, l'école, dont une partie a été construite dans les années 1960, sera une perte totale.

Écoutez le maire de Prévost, Paul Germain, commenter la situation à notre collègue de CIME, Luc Lefèbvre.

À écouter

Paul Germain sur la suite des choses pour les plus de 400 étudiants qui fréquentent l'établissement.

0:00
0:24

À écouter

Paul Germain sur l'ampleur des dommages.

0:00
0:15

Le centre scolaire communiquera davantage d’informations samedi matin concernant le retour en classe prévu lundi, ainsi que les solutions de rechange pour le reste de l’année scolaire des 400 élèves de l’établissement.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Sommes-nous au début d’une crise majeure dans le réseau de la santé?
Le Québec maintenant
Sommes-nous au début d’une crise majeure dans le réseau de la santé?
0:00
14:20
«Nous avons des leviers pour faire quelque chose en culture» -Marie-France Bazzo
Le Québec maintenant
«Nous avons des leviers pour faire quelque chose en culture» -Marie-France Bazzo
0:00
8:39
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les balados de Cogeco Média
En direct
Les balados de Cogeco Média
En ondes jusqu’à 03:00